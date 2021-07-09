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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Kızılay’dan yeni diş hastanesi müjdesi

İHA

Rektör Kızılay’dan yeni diş hastanesi müjdesi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ihalesi tamamlanan diş hastanesinin temelinin 12 ay içinde atılacağını ifade etti.
Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Vahap Güner ve yönetim kurulu üyeleri makamında ağırlayan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, pandemi döneminde eğitimlerinin online olarak sürdürdüklerini yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin ise yüz yüze eğitime devam ettiğini dile getirdi. Bu süreçte 41 bin öğrencinin 38 bin 500'ünün online olarak bu yıl eğitimlerinin tamamladığını aktaran Kızılay, bu yıl ise yaklaşık 7 bin 500 öğrencinin mezun olduğunu söyledi. Bazı fakültelerin mezuniyet törenlerini açık havada korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiklerini belirten Kızılay, "Genel anlamda bir mezuniyet törenini 2020'de yapamamıştık. 2021'de de sınırlı dereceye giren öğrencilerimizle bir mezuniyet töreni önümüzdeki hafta planladık yapacağız" ifadelerini kullandı.
"Bir iki ay sonra yeni diş hastanesi temel atma törenini gerçekleştireceğiz"
ziyarette Turgut Özal Tıp Merkezi ile üniversitedeki sağlık yatırımları hakkında da bilgi veren Rektör Kızılay, "Turgut Özal Tıp Merkezi şehrimizin, ülkemizin gözbebeği, gururu olan bir hastane korona virüs döneminde çok önemli hizmetler verdi. Ayrıca korona virüs döneminde 25 Ekim'de resmi olarak Cumhurbaşkanımızın açmasıyla, 217 yataklı onkoloji hastanemiz hizmete girdi. Böylece Malatya'mız sağlık gücüne çok önemli bir güç kattı kazandı. Hastalarımızın yarısından çoğu Malatya dışından gelen hastalarımızdan oluşuyor. Hatta bir kısmı ülke dışından sağlık turizmi için gelen hastamız. Korona virüs döneminde de hem sağlık turizmi için gelen hastalarımız devam etti. Hem Malatya dışında gelen hastalarımız azalmadı arttı. Çünkü bölgedeki hastanelerin birçoğu kanser hastalarına hizmet veremedi. Ağırlıklı korona virüs hastalarına hizmet verdi. Bölgedeki kanser hastaların çoğu direk bize geldi. Böylece hastanedeki hizmetlerimiz daha da yoğunlaştı. Hizmetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Üniversitemizdeki bir önemli gelişme ise diş hastanesi. 2021 yılı yatırım bütçemize koymuştuk. Cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı onaylamıştı. En son Cumhurbaşkanımızın onayladı. İhalesine çıktık açık ihaleye 17 firma katıldı, en düşük teklifi veren firma ihaleyi aldı, itiraz süresi bitti şimdi sözleşme süreci başladı. Diş hastanemizin temelini bir iki ay içerisinde atmaya hazırlanıyoruz. Böylece Malatya'mıza çok önemli bir diş hastanesini, diş hekimliği fakültemize ise derslik ve laboratuvar bloklarını kazandırmış olacağız. Malatya'mıza yeni bir güç yeni bir enerji gelmiş olacak. Şimdiki Diş Fakültemizin hizmet verdiği bina daha önce Tıp Fakültemizin bir parçası idi onu tekrar Tıp Fakültemize vereceğiz tıp fakültemiz araştırma merkezi bakımdan daha da büyümüş olacak " ifadelerini kullandı.
Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Vahap Güner ise , " İnönü Üniversitesi'nin kuruluş aşamasında Malatya basınının 1960'dan itibaren başlayan bir mücadelesi var. Malatya basını bu süreçte müthiş bir mücadele veriyor. Belirttiğiniz diş hastanesi, tıp fakültesi çok daha önceden kurulması gerekiyordu. İnönü Üniversitesi'nin çok daha iyi yerlere gelmesi en çok bizleri sevindirecektir" diye konuştu.
Ziyaretin ardından Rektör Kızılay, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ve Yönetim Kurulu üyelerine üniversite tarafından hazırlanan bir kitap seti hediye etti.

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