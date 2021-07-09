Çınar, Horata Deresi etrafındaki yeşillendirme çalışmalarını inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar, Horata Deresi etrafındaki yeşillendirme çalışmalarını inceledi

İHA

Çınar, Horata Deresi etrafındaki yeşillendirme çalışmalarını inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Horata Deresi etrafında devam eden yeşillendirme çalışmalarını inceledi.
Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun her noktasını yeşil, ferah ve güzel bir görüntüye kavuşturmak için sürekli sahadayız ve hizmet üretiyoruz" dedi.
Yeşilyurt’u her alanda geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Tüm yaşam alanlarımızı ağaçlandırma ve yeşillendirme hizmetlerimizle güzelleştirmeye devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm ve imar çalışmalarından çevre düzenleme, aydınlatma ve kaldırım yenilemelerine, park yapımlarından yeşillendirme hizmetlerimize kadar her alanda aktif ve dinamik bir şekilde çalışarak daha yaşanabilir bir Yeşilyurt’u inşa ediyoruz. Bizim olmazsa olmazımız ve vazgeçilmezlerimizden bir tanesi de ağaçlandırma ve yeşillendirme hizmetlerimizdir. Hemşehrilerimizin huzur içerisinde yaşayacakları farklı temalı parklarımız ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artmasına vesile olan çalışmalarımızla farklı bölgelerimizde yeni yaşam alanları kuruyoruz” şeklinde konuştu.
Horata Deresinin etrafına yeni bir yaşam alanı kurup bölgenin tüm güzelliklerini vatandaşlarla buluşturmak için yatırımların devam ettiğini hatırlatan Çınar, “ İlçemizin en hareketli bölgelerinden Çilesiz Mahallemizdeki Horata Deremizin etrafını ağaç dikimi, yeşillendirme, sosyal donatılar, yürüyüş ve bisiklet yolları, dekoratif aydınlatmalar ve oturma alanlarıyla baştan aşağıya yenileyerek güzel ve nezih bir görüntüye kavuşturmak için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Her yaştan vatandaşımız gerek spor yapmak gerekse de günün yorgunluğunu atmak için bu bölgeyi çok fazla tercih ederken, bizlerde dere boyu güzergahını modern bir hüviyete ulaştırmaya çalışıyoruz. Horata Deresinden akan suyun verdiği ferahlık ve sakinlikte buraya ayı bir güzellik katarken, bizlerde bu güzelliği yatırımlarımızla daha değerli hale getirmeye gayret ediyoruz. Etaplar halinde gerçekleşen yatırımlarımız kapsamında geçen yıl hizmete sunduğumuz Altın Parkımıza hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar, beğendiklerini bizlerle paylaşıyorlar. Bizler vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu için çaba harcıyoruz. Sakin ve güzel bir atmosfere sahip Horata Deresinin etrafında ki ağaçlandırma çalışmalarımız kapsamında boyu, yeşilliği ve kapasitesiyle daha elverişli ağaç fidelerini tercih ederek, buranın güzelliğinin ön plana çıkmasını sağladık. Vatandaşlarımız buraya gelerek suyun sakinliğiyle huzur bulup, yeşil ve doğal ortamda günün yorgunluğunu atabilecekler. İki yıllık süreyi kapsayan yatırımlarımızla nezih ve ferah bir görüntüye ulaşan bu bölgemizde kentimizi ve ilçemizi tanıtmak amacıyla gerçekleşen belgesel çekimine katılarak Yeşilyurt’umuzum gelişen ve değişen yüzünü tüm boyutlarıyla anlattık. İsmiyle müsemma Yeşilyurt’un doğal zenginliklerini korumak, güçlendirmek ve yeni yatırımlarla taçlandırmak içinde 7/24 çalışıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizde yeşil alan kapasitesini artırmak içinde canla başla çalışıyorlar. Şu anda 4.73 olan kişi başına düşen yeşil alan miktarımızın yanı sıra parklarımızı, sosyal donatılarımızı, yürüyüş ve bisiklet yollarımızın sayısını artırıp, vatandaşlarımıza daha düzenli ve daha yeşil alanlar sunmak içinde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık ise, Horata Deresinin etrafına kurulan yeni yaşam alanları ve devam eden çalışmalar başta olmak üzere kaldırım yenileme, çevre düzenleme ve spor tesisleri gibi yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirip, Başkan Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Kızılay’dan yeni diş hastanesi müjdesi
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan yeni diş hastanesi müjdesi
Malatya'da lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: 15 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da lastiği patlayan yolcu minibüsü devrildi: ...
Öğrenciler Battalgazi’de tarihi yolculuğa çıktı
YEREL HABERLER Öğrenciler Battalgazi’de tarihi yolculuğa çıktı
Yeni Malatyasporlu futbolculardan şarkı performansı Yeni Malatyaspor’da moraller yerinde
YEREL HABERLER Yeni Malatyasporlu futbolculardan şarkı ...
Covid-19 aşısı Malatya’da rağbet görüyor
YEREL HABERLER Covid-19 aşısı Malatya’da rağbet görüyor
İngiltere’den getirilen fotoğraf makinesi hayatını değiştirdi Doğa ile 30 yıl
YEREL HABERLER İngiltere’den getirilen fotoğraf makinesi hayatını ...
Memleketine madalyayla dönen sporcuya coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Memleketine madalyayla dönen sporcuya coşkulu ...
Kaynarca spor kompleksinde inşaat çalışmaları son hız devam ediyor
YEREL HABERLER Kaynarca spor kompleksinde inşaat çalışmaları son hız ...
Pütürge merkezde sulama suyu kanalları yenileniyor
YEREL HABERLER Pütürge merkezde sulama suyu kanalları yenileniyor
Gürkan: “230 milyon liralık destekle Malatya’da altyapı sorunu kalmayacak”
YEREL HABERLER Gürkan: “230 milyon liralık destekle Malatya’da ...
Türkiye birincisi öğrenciye tebrik
YEREL HABERLER Türkiye birincisi öğrenciye tebrik
Eczacılık öğrencilerinden mezuniyet mutluluğu
YEREL HABERLER Eczacılık öğrencilerinden mezuniyet mutluluğu
Sadıkoğlu: “Yeni desteklerin devreye girmesini talep ediyoruz”
YEREL HABERLER Sadıkoğlu: “Yeni desteklerin devreye girmesini talep ...
Daha yeşil bir Battalgazi’nin çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Daha yeşil bir Battalgazi’nin çalışmaları sürüyor
Çınar, açık hava müzesindeki çalışmaları inceledi Çınar: “Kültürel yatırımlarımızı özel bir müze ile taçlandıracağız”
YEREL HABERLER Çınar, açık hava müzesindeki çalışmaları ...
Akın, canlı hayvan pazarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Akın, canlı hayvan pazarını ziyaret etti
Jandarma, kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma, kenevir yetiştiricilerine göz açtırmıyor
Aranan şahıs cep telefonu hırsızlığından yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şahıs cep telefonu hırsızlığından yakalandı
Kayısı tatlısı lezzetiyle damak çatlatıyor
YEREL HABERLER Kayısı tatlısı lezzetiyle damak çatlatıyor
Drone ile 104 araca ceza
YEREL HABERLER Drone ile 104 araca ceza
Fendoğlu’ndan 4 Eylül mavi treni müjdesi “Malatya’dan ilk sefer 13 Temmuz da”
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan 4 Eylül mavi treni müjdesi “Malatya’dan ...
Malatya’da telafi eğitimine 21 bin 670 öğrenciyle başlandı
YEREL HABERLER Malatya’da telafi eğitimine 21 bin 670 öğrenciyle ...
Akçadağ’da 'El Emeği Göz Nuru' sergisine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Akçadağ’da 'El Emeği Göz Nuru' sergisine yoğun ilgi
Şehitlerin ismi parklara verildi
YEREL HABERLER Şehitlerin ismi parklara verildi