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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı başladı

İHA

Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı başladı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2021 yılı Temmuz ayı toplantısı 9 Temmuz Cuma günü Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirildi.
Saat 14.00’de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra toplantı başladı.
Toplantı Gündem ilanından sonra gündeme intikal eden diğer konuların gündeme alınması ve mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından Başkan Gürkan Ankara’daki temas ve incelemeler hakkında bilgiler aktardı. Ankara’daki temas ve incelemelerin çok verimli geçtiğini belirten Başkan Gürkan, “Ankara’da birçok görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımızla, Sağlık Bakanımızla, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda yetkililerle görüştük, AB Türkiye Delegasyon Başkanı ve ayrıca 15 ilden katılan Belediye Başkanlarıyla görüşme fırsatı bulduk. 230 milyon liralık bir destek protokolü imzaladık. Almış olduğumuz bu destekle Malatya’nın altyapısı ile ilgili çalışmaları yürüteceğiz. Kuzey ve Güney Kuşak yollarımız ile Danişmentgazi Bulvarının tamamlanarak hizmete açılması noktasında gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Ayrıca Kuzey Çevre Yolu ile ilgili Ulaştırma Bakanlığımızla görüştük ve bu yolumuzun da hızlı bir şekilde yapılması ve ödenek noktasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Gençlik ve Spor Bakanımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerde 5 bin kişilik kapalı spor salonu ve 250 kişilik gençlik kamp merkezinin biran önce bitirilmesi noktasında gerekli mutabakatı sağladık. Sağlık Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde de aşılanma oranının artırılması noktasında aşı olmayan bütün vatandaşlarımızın aşı olması için bizlerde ilimizde, ilçelerimizde gerekli hassasiyeti göstermeliyiz.
Pandemi sürecindeki kısıtlamalardan dolayı Kayısı Festivali ile ilgili öncesinde gerekli hazırlıkları yapamadığımızdan dolayı geniş katılımlı bir festival yapamayacağız. Bakanlık desteği için iki ay öncesinden müracaat edilmesi gerekiyordu. Pandemiden kısıtlamalarından dolayı gerekli müracaatları yapamadık ama yine de kayısının tanıtımı noktasında bu festivali yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayısıdaki hedefimiz 1.5 milyar dolar girdi sağlamak. Ayrıca 1831 Temmuz tarihleri arasında Arsantepe’nin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine alınması noktasında yoğun girişimlerimiz oldu. Bu konuda Bakanlıkla, Delegasyon Başkanlarıyla yapmış olduğumuz görüşmeler sonrasında herhangi bir problem gözükmemekte. 2022 yılının da Arslantepe yılı ilan edilmesi noktasında fikir ve düşüncelerimizi beyan ettik. Bu konuyu Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Malatya hem huzur hem de birlik beraberlik anlamında çok olumlu tepkiler almaktayız. Bu tepkiler bizleri de ziyadesiyle mutlu etmekte. Özellikle sahada yapılan çalışmaları kamuoyuna anlatılması noktasında hepimize sorumluluklar düşmekte. Türkiye’de en fazla yatırım yapan Belediye konumundayız. İlçe Belediye Başkanlarımız, Meclis Üyelerimiz ile birlikte Malatya’mızı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında el ele vererek çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemizde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hizmetlerimizde ayrım yapmadan Malatya’yı bir bütün olarak görüp ona göre hizmet üreteceğiz” şeklinde konuştu.
Başkan Gürkan’ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemde bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken bazı maddeler ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.
Ankara’da alının kredinin çok önemli olduğun belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Salı günü Ankara’da imzalanan kredi anlaşması Malatya için gerçekten çok önemli bir girdi olduğu inancındayım. Malatya’nın bu krediyi alması kişisel beceri ve gayret gerektiriyordu. Bu noktada ciddi gayretleriniz oldu Ankara’da hangi bakanlığı gidiyorsak Malatya’nın yatırımlara doymadığını ve çok ciddi yatırımların yapıldığını ifade ediyorlar. Bu ciddi yatırımlardan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı ll. Birleşiminin 12 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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