Su kuyusuna düşen Solmaz'ı itfaiye kurtardı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düşen Solmaz M. (4), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan Solmaz M., dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. Arkadaşları, hemen Solmaz'ın ailesine haber verdi. Ailenin ihbarı üzerine de olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye erleri Solmaz'ı düştüğü su kuyusundan çıkardı. Yaralanan küçük Solmaz, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Solmaz M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-09 19:10:48



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