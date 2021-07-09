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Su kuyusuna düşen küçük kız itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İHA

Su kuyusuna düşen küçük kız itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Malatya'da su kuyusuna düşen 4 yaşındaki kız çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, 4 yaşındaki S.M. Hrant Dink Sokak içerisinde bulunan evlerinin önünde oyun oynarken, bir anda dengesini kaybederek içerisinde su bulunmayan kuyuya düştü. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kuyuya iple inen itfaiye ekipleri küçük S.M.'yi bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. S.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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