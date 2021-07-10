Yeni Malatyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu’da sürdürüyor

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Yeni Malatyaspor, 20212022 sezonu hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Bolu’da sürdürüyor.

Doğu Anadolu ekibi, Malatya’da gerçekleştirdiği ilk etap kamp çalışmalarının ardından ikinci etap kamp çalışmaları için 8 Temmuz Perşembe günü Bolu Abant’ta top başı yaptı. Günde 2 antrenman yaprak kamp çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor’un Abant’ta ki ikinci etap kamp çalışmaları 19 Temmuz’da son bulacak. Sarısiyahlılar, iki günlük iznin ardından son etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz’da Bolu’da tekrar toplanacak. Yeni Malatyaspor’un son etap kamp çalışmaları 1 Ağustos’ta son bulacak.

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