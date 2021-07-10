Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 7 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, DarendeElbistan karayolu Yeni Köy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman K. (29) yönetimindeki 38 VN 945 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette bulunan 4'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.