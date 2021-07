Güder: "2024’te farklı bir Battalgazi görecek"

Malatya’daki yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcilerine hizmetleri anlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Vatandaşlarımız 2024 yılında hakikaten farklı Battalgazi görecek. Battalgazi’mize en iyi ve en güzel hizmetleri sunmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.

Malatya’daki yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri, Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırım ve hizmetleri, düzenlenen gezi turu ile yakından tanıma fırsatı buldu. Basın mensupları üstü açık tur otobüsle gerçekleştirilen yatırım ve hizmet turu kapsamında, ilk olarak türkülere konu olmuş ve çevreyolu altı kavramını ortadan kaldıracak olan Derme Deresi Projesi’ni gezdi. Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla riskli bölge ilan edilen ve kısa sürede kentsel dönüşüm çalışmalarının başlayacağı Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki 110 dönüm alanı gezen medya kuruluşlarının temsilcileri, Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi üzerindeki 15 dekarlık sera park alanı, Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Çocuk Eğitim Trafik Parkı, Yeşilçam Sosyal Tesisleri ve İspendere Şifalı İçmelerini incelemelerin yanı sıra, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’den devam eden yatırımlar hakkında bilgiler aldılar. Doğu’nun incisi Battalgazi’de hayata geçen bütün yatırımlar ve sosyal projeler hakkında basın mensuplarına bir yandan bilgiler aktarıp diğer taraftan yöneltilen tüm sorulara cevap veren Başkan Güder, yapılan hizmet ve yatırımlarda, bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmaya ayrı bir önem verdiklerini söyledi. İnceleme ziyaretinin sonunda Battalgazi Belediyesine ait İspendere Şifalı İçmelerinde ağırladığı basın mensuplarının yatırımlar hakkında ki görüşlerini dikkatlice dinleyerek notlar alan Başkan Güder, hizmet ve yatırımlarda istişareye büyük önem verdiklerinin altını çizdi.

Başkan Güder’e hizmet ve yatırım övgüsü

Anadolu Basın Yayın Birliği Malatya Şube Başkanı Filiz Yavuzkurt, Battalgazi'nin yaşanması gereken bir ilçe olduğunu ifade ederek, "Bugün çok güzel bir program oldu. Her yatırımı ve hizmeti inceledik. Bilgiler aldık. Bilmediğimiz şeyleri de öğrendik. Bugün gördüklerimiz bizi çok şaşırttı. Bütün çalışmalar projeler harika. Yapılan hizmet mükemmel. Tüm ekip başkan ve yardımcılarını sonuna kadar kutluyorum." dedi

Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği (BİMYAD) Genel Başkanı Selim Apohan ise “Bugün bu organizasyonu düzenleyen Battalgazi Belediyemize teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten birbirinden güzel projelere imza atılmış. 2010 yılında geldiğim İspendere’yi görünce tanıyamadım. Yine güzel bir projede çevreyolunun altına yapılıyor. Derme deresi projesiyle birlikte Şehit Fevzi mahallesinde yapılan kentsel dönüşüm çalışması büyük bir çalışma. Malatya’ya ve Battalgazi’ye kazandırılan bazı hizmet alanlarını gezdik. Hepsi birbirinden kıymetli hizmetler" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Malatya Şube Başkanı İbrahim Göçmen'de yapılan yatırım ve hizmetleri yerinde görme fırsatı bulduklarını kaydederek, "Hizmetlerin hepsi güzel ama İspendere Şifalı içmeleri, gezip görülmeyi hak eden bir yer. Battalgazi Bölgesi 300 bin nüfuslu bir yer ama çarpık bir kentleşme hiçbir şekilde plan proje olmadan tüm birimleriyle birlikte burayı düzenli bir şekle sokmak, çok büyük bir başarı ister. Bu başarıyı da Osman Güder başkanımız göstermiş. Emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner ise Battalgazi Belediyesi’nin Şehit Fevzi Mahallesinde kentsel dönüşüm çalışmasını başlatmasını olumlu bulduğunu ifade ederek, "Bu dönüşüm sadece Şehit Fevzi ile kalmamalıdır, sürat ile devam etmelidir. Hemen yanı başındaki mahallelerde de devam etmesi gerekir. Osman Güder başkanımız, bu bölgenin çocuğu. Sorunları iyi biliyor. Güzel gayretler gösteriyor. Hizmetler noktasına gelince, Yeşilçam caddesine yapılan sosyal tesis oldukça iyi. Trafik parkı gördük. Yani bülten olarak görüntü olarak servis ediliyor ama gazetecinin yerinde görmesi farklı oluyor. İspendere’ye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Vatandaşlarımıza buraya gelmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

"Hepimizin ortak bir sevdası var”

Daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi yeniden inşa ettiklerini ve hizmetlerle dolu dolu 2 yılı geride bıraktıklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Battalgazi Belediyesinin kapıları ve hizmet alanları tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açtık. Hizmetlerimizin birçok yerel yönetim tarafından örnek alınmasının temelinde, istişare kültürünü canlı tutmamız ve toplumun tüm kesimlerine kulak vermemiz vardır. Günün her saatinde hemşehrilerimizle birlikteyiz. Hepimizin ortak bir sevdası var. Ortak sevdamız bulunduğumuz yeri değiştirmek ve güzelleştirmektir. Kısacası hepimiz bu topluma hizmet ediyoruz. Amacımız bölgemizdeki insanların yaşam kalitesini, yaşam konforunu yükseltmek için elimizden gelen hizmeti en iyi şekilde onlara sunmaktır. Bölgeler arası gelişmişlik farkını kesinlikle ortadan kaldırmamız lazım. Hizmet ve yatırımlarımızda birinci önceliğimizdir budur. İlçemiz dışarıdan çok göç alan bir ilçe. Toplumun her kesiminden göçler alıyoruz. Bizim bu insanlara kucak açmamız lazım. Onların gönüllerine dokunmamız gerekiyor. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Bu felsefe siyasi hayatımıza mal olsa dahi, biz bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bir örnek vermek istiyorum. Şehir Fevzi mahallesi dönüşümünü çalışmasını ilk söylediğim zaman, en yakın arkadaşım eski belediye başkanı Cemal Akın örneğini göstererek, çok riskli bir işe kalkıştığımı söyledi. Ben siyasi hayatıma bile mal olsa, insanların yararına ve faydasına dokunacak bir hizmet varsa, o işin altına sadece elimi değil, gövdemi dahi koyacağımı söyledim. Amacımız daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi inşa etmek” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların 2024’te farklı bir Battalgazi göreceğini vurgulayan Başkan Güder, “Kamu, kurum, meslek örgütleri, dernekler, mahalle muhtarları ve hemşehrilerimizin taleplerine önem verip, yatırımlarımızı bu bakış açısıyla sürdürüyoruz. Basın mensuplarımızın da bu anlamda ortaya koyacakları analizleri ve tespitleri her zaman ciddiye aldık, çünkü yaptıkları görev itibariyle hayatın her anında olan gazetecilerimizin düşünceleri yolumuzu aydınlatıyor. Bölgemizde Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğü’ne okullar ve hastaneler yapmaları için yerler tahsis ettik. Bu sayede Battalgazi’mizde 8 okulun temelini atmış olduk. Televizyonlara çıkıp reklam yapmadık, bizzat vatandaşlarımıza dokunduk. Hizmeti vatandaşımızın ayağına götürdük, takdir topladık. Buda bize yetti. Vatandaşlarımız 2024 yılında hakikaten farklı Battalgazi görecek. Battalgazi’mize en iyi ve en güzel hizmetleri sunmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.

