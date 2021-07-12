LGS ilk 100’e giren öğrenciler ödüllendirildi

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Lise Geçiş Sınavı'nda (LGS) Malatya 'da ilk 100’e giren öğrencileri ödüllendirdi.

Kongre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, bu yıl öğrencilerin LGS’de gösterdiği başarının camiayı ziyadesiyle memnun ettiğini ifade ederek, "Öncelikle öğrencilerimizi tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Bu başarıda büyük payı olan öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Elbette velilerimiz öğrencilerimizle birlikte bu maratonu koştular. Anlıyoruz ki başarı, aslında bir takım ruhudur, takım çalışmasının sunucudur. Bütün öğrencilerimiz bizim için değerlidir. Çeşitli okul türlerine yerleşecek olan öğrencilerimize en iyi imkan ve ortamları oluşturarak onları yetiştirmek ve hayata hazırlamak bizim görevimiz ve sorumluluğumuz dahilindedir. Kaybedeceğimiz tek bir öğrencimiz yoktur. Bunun bilinmesi bizim açımızdan önemlidir” dedi.

Vali Aydın Baruş ise eğitimin önemine vurgu yaparak, "Dünyada ülkeler arasında rekabet var. Ülke olarak insan kaynağından ve o insan kaynağının mevcut kaynakları diğer kaynakları en iyi şekilde değerlendirmesinden geçiyor. Dolayısıyla bir ülkenin insan kaynağı ne kadar nitelikli ise gençleri ne kadar imanlı ise o ülkelerin diğer ülkeleri yanında öne çıkması ve o ülkelerin sınırları içerisinde yaşayan insanların onurlu birer fert olarak yaşayabilmesi mümkün olabiliyor. İnsan kaynağımız en önemli yolu da iyi bir eğitim vermek. İnsanın hayatta başarılı olması için ilk önce bir hedefe sahip olması lazım hedefimiz nedir, hayattaki amacımız nedir, bunu iyi belirlememiz lazım” diye konuştu.

Vali Baruş’un konuşmasının ardında Malatya’da LGS’ de ilk 100 giren öğrencilere ödül verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.