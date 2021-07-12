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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzman Çavuş barajda boğularak hayatını kaybetti

İHA

Uzman Çavuş barajda boğularak hayatını kaybetti

Malatya'da barajda kayısı kasası yıkarken, suya kapılan 28 yaşındaki Uzman Çavuş hayatını kaybetti.
Olay, Kale ilçesine bağlı Düztarla Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, kayısı kasalarını yıkamak için beraberindeki arkadaşları ile baraja giden Uzman Çavuş Okan Karaca (28) girdiği suda bir süre sonra gözden kaybolurken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı dalgıçları sevk edildi. Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmalarda kıyıya 20 metre uzaklıkta 5 metre derinlikte Uzman Çavuş Okan Karaca'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Uzman Çavuş'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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