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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İletişim öğrencilerinin mezuniyet heyecanı

İHA

İletişim öğrencilerinin mezuniyet heyecanı

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi 20202021 eğitim öğretim yılı 6.dönem mezunları için mezuniyet töreni düzenlendi. Düzenlenen törende 182 öğrenci mezun oldu.
BESYO konferans salonunda düzenlenen törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Mezuniyet töreninde konuşan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın, fakültenin 10.kuruluş yıldönümü 6.dönem mezunlarını verdiklerini kaydetti. Çok nitelikli ve kaliteli eğitim vermek için kendilerine her türlü desteği veren Rektör Kızılay’a teşekkür eden Yatkın, mezun olan öğrencilere hayatlarında başarılar diledi. Velilere seslenen Yatkın, "Her sonbahar bize taze mektuplar geldi. Emanetlerinizi sıcak bir yaz günü size teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarının mimarı sizlersiniz. Sizler aç iken onlar tok idi” şeklinde konuştu.
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yatkın, “Virüs bile bizi ayıramadı. Teknoloji ile eğitim ve öğretimimizi tamamladık. Dürüst, çalışkan ve üretken insan bir değerdir. Adil ve dürüst olmaktan asla vazgeçmeyin. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovsunlar, onuncu köy bizimdir. Asla doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğiz. İyiliği, güzelliği, sevgi ve hoş görüyü yaşayıp, gittiğiniz yerde de yaşatmanızı istiyoruz” ifadelerini kullandı.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise biraz buruk, birazda pandemiye uygun mezuniyet töreni yaptıklarını ifade etti.
Rektör Kızılay, mezuniyet törenlerinin pandemi öncesi coşkulu bir şekilde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Her yıl 8 bin mezun verir ve mezuniyet törenini statta yapardık. Geçen yıl pandemi bizi iyice bu topluluklarından, törenlerden alıkoydu. Geçen sene bu kadarını da yapamadık. Her şey online idi. Bu yıl bazı fakültelerimizde mezuniyet törenlerini az sayıda katılımla yaptık” şeklinde konuştu.
İletişim Fakültesi’nin üniversitenin en genç fakültelerinden birisi olduğunu dile getiren Kızılay, “Dinamik bir fakülte. Kendi kapsamı ve içeriği bakımından da öyle olması beklenir” dedi.
Fakülte birincisi Halkla İlişkiler Bölümünden Hilal Kılınç oldu. Kılınç’a plaketini Rektör Kızılay takdim etti. Plaketini aldıktan sonra konuşan Kılınç, “Bugünün önemi bizler için paha biçilemez. Geçirdiğimiz 4 sene boyunca, İnönü Üniversitesi’nin imkanlarıyla kendimizi geliştirmeye çalıştık” diye konuştu.
Mezun olan öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından İletişimci Yemini edildi. Mezuniyet töreni, kep atmayla sona erdi.

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