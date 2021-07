Başkan Gürkan, asfalt çalışmalarını inceledi Gürkan: “Sadece Orduzu bölgesine devlet yatırımlarıyla birlikte 1 milyarlık yatırım yapılıyor”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapısı tamamlanan Orduzu Mahallesindeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Orduzu Mahallesinde vatandaşlar tarafından Allah için kurban kesilerek karşılanan ve dualar eşliğinde asfalt çalışmalarının başladığı alanda incelemede bulunan Başkan Gürkan’a, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları ile Daire Başkanları da eşlik etti.



“Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum”

Büyükşehir Belediyesinin Orduzu Mahallesine büyük hizmetler yaptığını belirten Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin, “Orduzu mahallemizde sıkıntılarımız vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın gelmesiyle birlikte Gelincik Tepesi TOKİ evlerinin 30 m genişliğinde 10 km’lik bağlantı yolunun yapılması, içme suyu şebekesinin yenilenmesi, yenilenen yerlerin ve bozulan yerlerin asfalt çalışmalarının yapılması ve Orduzu’da gençlerimizin FİFA standartlarında yapılan sahalarımızda futbol oynayacak olması önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımıza yaptığı ve yapacağı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” dedi.



“Bölgede 65 km içme suyu çalışması yaptık”

Orduzu Bölgesinde 65 km içme suyu şebekesi çalışması yaptıklarını belirten MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ise “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilimiz geneli itibariyle en çok arızalar yaşadığımız mahallemiz Orduzu mahallemizdi. Mahallemizde arızalarımızla çok uğraştık ve komple bir revizyon gerekiyordu. Bununla alakalı projelerimizi ve çalışmalarımızı yaptık. Daha sonra 24 Ocak depreminden sonra bölgenin yeni bir merkez olması sebebiyle projelerimizi tekrardan revize etmek zorunda kaldık. Bölgede sadece içme suyu şebekesi 65 km. Bugüne kadar çalışmalarımızda 31 km tamamlandı. Kalan kısımlarda mahalle araları ve küçük çaplı borular olduğu için fazla zamanımızı almayacak. Hedefimiz iki ay içerisinde kalan kısımları da tamamlamak. Orduzu mahallemizin 65 km’lik içme suyu şebekesini tamamlamış olacağız. Ayrıca Orduzu bölgemizin bazı noktalarında kanalizasyon yoktu ve kanalizasyon dereye

akıyordu. Yaklaşık 8 milyon 500 bin TL’ye bir ihaleye çıktık ve 30 km’lik kanalizasyon çalışması yaptık. Orduzu mahallemizde MASKİ Genel Müdürlüğü olarak toplam projenin bitimiyle birlikte 31 Milyon TL harcamış olacağız. Destekleri bizlere sağlayan Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca yaptığımız çalışmalarla bölgemizde vatandaşlarımız toz ve toprak içerisinde kaldılar. Vatandaşlarımızın bizlere göstermiş oldukları sabırdan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Malatya’ya ciddi yatırımlar yapıyoruz”

Yol ve Altyapı Dairesi olarak Malatya’da ciddi yatırımlar yaptıklarını belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “ Daire başkanlığımız olarak Sayın Başkanımızın bizlere iki yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesine ait asfaltsız yol kalmayacak söylemiyle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sadece Orduzu bölgesinde değil Şişman bölgesinden başlayarak, Pelitli, Bulgurlu ve Battalgazi’nin hemen hemen her yerinde yollarımızı kazıyarak asfalt çalışmalarımızı yapıyoruz. Orduzu mahallemizde ana arterleri inşallah Kurban Bayramına yetiştirmeye çalışacağız. Bütün ilçelerimizde şantiyelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Sayın Başkanımıza bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Malatya’da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Şuanda günlük 1 Milyon 300 Bin TL sadece bitüm anlamında giderimiz var. Diğer giderlerle birlikte günlük 2 milyon TL gibi günlük harcamamız var. Bu konuda Sayın Başkanımızın bizlere verdiği destekler çok büyük, bu desteklerinden dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“30 metre genişliğinde 10 km uzunluğunda yol çalışması yapıldı”

Orduzu bölgesine yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, “ Orduzu bölgesinde depremden sonra güney ve kuzey olarak 30 m genişliğinde dikey 10 km bağlantı yol çalışması yaptık. Kuzey çevre yolu ile birlikte eski Elazığ diye adlandırdığımız yolu bağlıyor. Yaklaşık 60 Milyon TL’lik bir kamulaştırma süreci tamamlanmak üzere. Alt yapı çalışmalarımız da tamamlanmak üzere ve asfalt çalışmalarımızda bölgemizde başladı. Ayrıca Orduzu bölgesine 3 adet semt sahası yapıyoruz ve sahalarımızda tamamlanmak üzere. Yine Orduzu bölgemizde fuar alanımız tamamlanmak üzere. Fuar alanının geçici kabulü yapıldı ve çevre tanzimleri de tamamlandı. Orduzu bölgemizde ayrıca spor kompleksi yapıyoruz. 5 bin kişilik spor salonu, jimnastik salonu, karşılama merkezi, konaklama merkeziyle birlikte temel atma aşamasına geldik. Ekmek ve yemek fabrikamızın da temel çalışmaları devam ediyor. Ayrıca MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından alt

yapısı yapılan yerlerde asfalt çalışmalarına başlanıldı ve hızlı bir şekilde asfalt çalışmalarımızı da tamamlayacağız” şeklinde konuştu.



“Orduzu tercih edilen bir mahalle olacak”

Orduzu Mahallesinin herkes tarafından tercih edilecek bir bölge olacağını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise “ Orduzu bizim için çok önemli yerlerden bir tanesi. Malatya’nın önemli ve kadim yerlerinden bir tanesi. Arslantepe Höyüğünün ve eski yerleşik alanın olması nedeniyle bölgemize neşter vurulması gerekiyordu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın da destekleriyle TOKİ alanının bölgeye getirilmesi noktasında ciddi gayretlerin olması, 500 adet konutun tekrardan Gelincik Tepesi’nde yapılıyor olması Orduzu bölgemizi inşallah şaha kaldıracaktır. 1831 Temmuz tarihleri arasında Büyükşehir Belediye Başkanımızın başlatmış olduğu ve bizlerinde takip ettiği Arslantepe Höyüğü inşallah UNESCO kalıcı miraslar listesine alınacak. Kalıcı listeye Arslantepe’nin alınmasıyla bölgede sokak sağlıklaştırılmasıyla birlikte Orduzu’nun her tarafını mamur etme ve Malatya’da tercih edilen bir mahalle olma noktasında elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Orduzu’da vatandaşlarımız biraz sıkıntı yaşadılar ve bizlere bunu dile getirdiler. İnşallah asfalt serildikten sonra sıkıntılı günleri hep beraber aşmış olacağız” açıklamalarında bulundu.



“Orduzu bölgesine 1 milyarlık yatırım yapılıyor”

Altyapı çalışmalarının bitmesiyle birlikte asfalt çalışmalarına başlanan Orduzu Mahallesindeki çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Cumhurbaşkanımızın ifadesinde yerini bulduğu gibi yol medeniyettir. 21 yy yollarımızın toz ve toprak olması bizleri üzüyordu. MASKİ Genel Müdürlüğümüze ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza iki yıl içerisinde Malatya’da asfaltsız, altyapısız, susuz ve kanalizasyonsuz hiçbir yer kalmayacak dedik. Ayrıca akarsulara atık suların karışmayacağını da ifade ettik. Sağ olsunlar arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Şuanda Malatya genelinde 85 tane Yol ve Altyapı Daire Başkanlığımızın, 85 tane MASKİ Genel Müdürlüğümüzün şantiyesi var ve diğer birimlerimizin de bir o kadar şantiyesi var. Malatya’nın her noktasında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sadece Orduzu bölgesine yapılan yatırımlar devlet yatırımlarıyla birlikte 1 Milyar TL’lik yatırımlar. Altyapıyı yenilememizin sebebi sadece arızalar değil. Orduzu gelişen bir bölge. Nüfusun artmasıyla suların kesilmemesi ve arızaların artmamış için

çalışmalarımıza erkenden başladık ve bitiriyoruz. Özellikle Arslantepe’nin dünya kültürel miras listesine alınması noktasında alan planını da önceden yapmıştık. Ayrıca alan yönetimini de oluşturmuştuk. 1831 Temmuz tarihleri arasında çalışmalarımızla ilgili görüşmeler başlayacak. İnşallah neticeye müessir olacağımız kanaatindeyim. 2022 yılının Arslantepe yılı olması ve ilan edilmesi noktasında da çalışmalarımıza başladık. Şuanda Türkiye’de en fazla yatırımın yapıldığı il Malatya’dır. Orduzu mahallemizde de altyapısı biten yerlerde asfalt çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hakikaten Orduzu ordunun düzü olacak. Suyuyla, çevre düzenlemeleriyle ve diğer çalışmalarıyla birlikte gerçekten de bütün orduların gelip konaklamak isteyecekleri yer olacak. İnşallah Cumhurbaşkanımızla birlikte, hükümetimizle birlikte, milletvekillerimizle birlikte durmak yok yola devam diyoruz. Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlamak için gece gündüz demen yorulmadan hedefe koşacağız” diye konuştu.



“Arslantepe ve Orduzu gerçekten Malatya’da yıldızı parlayan bir yer oldu”

Büyükşehir Belediyesinin Malatya’ya yaptığı projelerden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “ Arslantepe ve Orduzu gerçekten Malatya’da yıldızı parlayan bir yer oldu. Bölgede 1527 konutun yapılması kalkınmaya neden oldu. Gelecek nüfusla birlikte gelişmede yaşanmış olacak. Ankara’da başkanlarımız ve milletvekili arkadaşlarımızla Kültür ve Turizm Bakanımızı ziyaret etti. Nasip olursa 2022 yılı Türkiye’de Turizm yılı anlamında Arslantepe yılı olarak belirlendi. İnşallah UNESCO kalıcı miraslar listesine de girerek dünyadan ve Türkiye’den turistlerin gelmesiyle bölgenin daha da kalkınması için gayret edeceğiz. Orduzu kadim bir merkez. Orduzu’da altyapının tamamı değişti. 100 km altyapı gerçekten önemli bir rakam. Üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla beraber Orduzu mahallemiz daha da güzel bir mahalle olacak. Ben hizmetleri bölgemize kazandırma konusunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımızın Malatya’ya yaptıkları güzel projeler için teşekkür ediyorum” dedi.



“Çevreyolu altı ve üstü ayrımını hiçbir zaman yapmadık”

Malatya’nın büyümesi ile Türkiye’nin de büyüyeceğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “ Neredeyse iki yıla yakın bir sürede hayat yavaşladı, ticaret durma noktasına geldi. İnsanlar zor zamanlar geçirdi. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hiç durmadı. Bir yandan salgınla mücadele ederken bir yandan da her ay her hafta yeni yeni yatırımlara imza atıldı. Türkiye hizmet noktasında nasıl ki atağa kalkmışsa Malatya’da da gerçekten hizmet atağı var. Malatya destan şehri ise destansı hizmetler yapılıyor. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımıza, belediye başkanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Beydağı neyse, Yamaç neyse Orduzu’da bizim için aynı. Biz hiçbir zaman yolun altı, yolun üstü demedik. Hep hizmet ettik. Orduzu’da yaşayanda bizim insanımız dedik, Yamaç’ta yaşayanda bizim insanımız dedik, Beydağı’nda yaşayanda bizim insanımız dedik. Bugün Orduzu’ya yapılan hizmetler tarihi hizmetlerdir. Belki Orduzu tarihinde bu kadar hizmet yapılmadı. Altyapısıyla, üst yapısıyla, kanalizasyonuyla. Toplanan çöpler Orduzu bölgesine atılmıyor. Çöp toplama sahasına gidiyor. Biz Malatya’yı büyütürsek, Türkiye’yi büyütmüş oluruz.

Geçtiğimiz günlerde Pütürge Yeşildere’ye gittik. Adıyaman Sincik sınırında olan bir yerimiz. Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tıpkı Malatya’daki yollar gibi geniş ve güzel yolları oralarda da yapıyorlar. Ben kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız 40 derece sıcaklıkta milletimize hizmet ediyorlar. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

