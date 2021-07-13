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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’ye 25 milyonluk dev yatırım

İHA

Battalgazi’ye 25 milyonluk dev yatırım

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Bulgurlu Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve toplam değeri 25 Milyon TL’yi bulan Güneş Enerji Santrali, Bitüm Depolama Tankı, Soğuk Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi ve Kombine Sathi Kaplama Aracı ve iş makinaları hizmet yatırımının toplu açılış töreni gerçekleştirildi.
Battalgazi Belediyesi, her geçen gün güzelleşen Battalgazi’ye hizmet için kazandırdığı 25 milyonluk yatırım için toplu açılış töreni gerçekleştirdi. Bulgurlu Mahallesi ve İspendere Şifalı İçmelerde yapımı tamamlanan 1.1 Megavatlık Güneş Enerji Santrali, 1000 ton kapasiteli Bitüm Depolama Tankı, Soğuk Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi ve alımı tamamlanan Kombine Sathi Kaplama Araçlarının açılış töreni, Battalgazi Belediyesi’ne ait Asfalt Plent Tesisinde yapıldı. Açılış törenine ev sahibi Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, TÜGVA İl Başkanı Mesut Demir, Battalgazi Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda katılımcı katıldı.

“Battalgazi’ye hizmet sözümüz var”
Açılışta konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçeye kazandırılan bazı hizmetleri tek tek tanıtırken, yeni hizmetlerin ilçeye kazandırılması için de çalıştıklarını dile getirdi.
Güder, “31 Mart 2019’da mevcut Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan almış olduğumuz bu bayrağı daha yukarıya çıkarmak için gece gündüz demedik. Battalgazi’mize hangi hizmeti ne şekilde sunabiliriz? Her zaman bunun çabası ve gayreti içerisinde olduk. Çalışmalarımızı özellikle açılışını yapmış olduğumuz kısımların dışında inşallah bundan sonraki süreçte de yapmış olduğumuz yatırımları peyderpey açacağız. Bizim Battalgazi’ye hizmet sözümüz var. Bu sözü yerine getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Özellikle Battalgazi’mizde hayata geçirdiğimiz yatırımlarda Cumhurbaşkanımızın çok büyük emek ve gayretleri var. Bu hizmeti Malatya’mızın, Battalgazi’mizin, Türkiye’mizin istifadesine sunabiliyorsak bunun baş mimarı sayın cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve akabinde de Ankara’da işlerimizi birebir takip eden Sayın Milletvekillerimizdir. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Malatya’mız güzel. Battalgazi’miz bir başka güzel. Daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi yeniden inşa etme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Güneş enerji santrali yatırımlarına devam edeceğiz”
Güneş Enerji Santrali yatırımlarına Battalgazi’de devam edecekleri müjdesini de veren Güder, “İnşallah bundan sonraki süreçte dur durak bilmeden hep beraber Battalgazi’mize mazisine layık geleceğe hazırlayacağız. Bulgurlu mahallesi ve İspendere Şifalı İçmelerine kurduğumuz Güneş Enerji santralimiz ile kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılıyoruz. 4 yılda ise elde ettiğimiz kar ile kendi maliyetini karşılıyor. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Güneş Enerji Santrali yatırımlarımızı Battalgazi’mizde sürdüreceğiz. 5 megavatlık Güneş enerjisi ruhsatını aldık. Bulgurlu mahallesine Megavatlık, İspendere Şifalı içmelerine 100 kilovat santralimizi kurduk. Geriye kalan 3,9 megavat elektrik satış fiyatları öncesinde 1.3 sent iken sonradan 0,4 sente düştü. 3,9 megavatlık enerjimizin yerini Hacıhaliloğlu Çiftliği Mahallesi’ne hazırlıyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte Battalgazi’mizin istifadesine sunmuş olacağız. Sadece 1 megavat ile elde etmiş olduğumuz yıllık 850 bin ton karbonsioksit gazı salımı engellemiş olduk. Yine 1 megavatlık enerji ile yıllık 3 bin 500 tane ağacın kesimini engellemiş oluyoruz. Bu doğaya yapılan katkı ve hizmettir. Bu 25 Milyon liralık yapmış olduğumuz hizmeti Battalgazi’mize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Hayırlı ve uğurlu olsun”
25 Milyonluk yatırımın Battalgazi’ye hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Öncelikle hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’inde ifade ettiği gibi 25 milyonluk yatırımın açılış töreni için buradayız. Bu yatırımın tarihi ile kültürü ile mümtaz yere sahip olan Battalgazi’mize hayırlı olmasını diliyorum. Belediye başkanımıza da bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bu hizmet yatırımının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Battalgazi’de hizmet destanı yazılıyor”
Battalgazi’de hizmet destanının yazıldığının altını çizen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Güzel bir günde bir araya geldik. 25 milyonluk dev bir yatırımın açılışını yapıyoruz. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’inde açıkladığı gibi devlette devamlılık esastır. Hizmette durak olmaz. Bayrağı aldığımız yerde daha ileriye götürmek gibi sorumluluğumuz var. Biz bayrağı Osman Güder başkanımıza devrettik, başkanımda aldı ileriye götürmek için canla başla çalışıyor. Asfalt plenti tesisini büyütmüş, buraya Güneş enerji santrali kurmuş. Belediyenin ihtiyaçlarını bu santralle gideriyor. Çok olumlu bir yatırım. Kendilerine teşekkür ediyorum. Malatya’da tarihi hizmet hamleleri yaşanıyor. Malatya’mızın 13 ilçesinde yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu şehir bizim şehrimiz. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aş olanın şehri ise gülistan olur. Aldığımız miras önemli bir miras. Gece demeden gündüz demeden yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. İlçe belediye başkanlarımız, ilçelerinde hizmet destanları yazıyor. Battalgazi’de hizmet destanları yazılıyor. Hizmette durmak yoktur. Başkanımıza hizmetlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

“Battalgazi’de güzel hizmetlere imza atılıyor”
Battalgazi’de çok güzel hizmetlere imza atıldığının altını çizen AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Battalgazi’ye yapılan 25 milyonluk yatırım, gerçekten de önemli bir yatırımdır. Başkanımız göreve geldiği günden beri, kendi bölgesinde gerçekten gözle görülür bir çalışma örneği ortaya koyuyor. Hizmet için gecesini gündüzüne katmış. AK Parti Belediyeciliğinde bir hizmet yarışı vardır. Hamt olsun ki Malatya’daki belediyelerimiz de bu yarışın içerisinde yer alıyor. Cumhur ittifakı ile beraber hep birlikte ülkemize ve memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Başkan Osman Güder’i kutluyorum. Bölgesine önem veren bir başkanımız. Kıymetli başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Belediye kaynakları sağlıklı kullanılıyor”
Belediye kaynaklarını sağlıklı bir şekilde kullanan Başkan Osman Güder’i tebrik eden AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Battalgazi Belediyemizin kurmuş olduğu Güneş Enerji Santrallinin açılışını yapmak için bir aradayız. İnşallah bu törenlerin devamı gelecek. 25 milyonluk yatırım. İçerisinde çeşitli iş makinelerinin, Bitüm depolama tankının, Soğuk asfalt tesisi ve Güneş Enerji santralinin olduğu bir yatırım. Bu yatırımın içerisinde özellikle Bitüm depolama tankının olması beni çok sevindirdi. Bitüm fiyatları çok değişkendir, mutlak manada depolama yapmak gerekir. Başkanımızın tedbir alması çok güzel. Belediye kaynaklarının sağlıklı kullanılması takdire şayandır. Bundan dolayı başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Bu hizmetlerin yapılması Malatya’mız için önemli. Güneş Enerjisinin çevreye çok büyük katkıları var. Kurulan bu santralle bu katkıdan yararlanmakta çok önemli. Büyük bir yatırım. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Battalgazi’mizin geleceği parlak”
Malatya’nın her yerinde AK Parti hizmetinin görüldüğünü dile getiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’i tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir çalışma ve performans ortaya koyarak, aldığı bayrağı yükseklere taşıma noktasında büyük gayret sarf ediyor. Özellikle makine parkurunu güçlendirme ve belediyeye yeni gelir kapıları açma noktasındaki çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Her mahallemize dokunma noktasında da çalışmalar yapıyor. Ana yolların asfaltını büyükşehir belediyesi yapıyor. Ara yollar da Battalgazi Belediyesi’nin ukdesinde. İnşallah bu bitüm deposuyla birlikte başkanım da asfaltlamaları hızlanarak devam edecek. Battalgazi’mizin geleceği parlak. Battalgazi’miz mazisine layık bir şekilde, yaşayanların rahat yaşam sürdüğü bir ilçe olacak. AK Parti olarak 19 yılda Malatya’nın değişimi, dönüşümü noktasında büyük çabalar harcayarak çok güzel hizmetler yaptık. Malatya’nın her bir yerinde AK Parti’nin hizmeti var. Cumhur ittifakıyla, 2023 seçimlerinde milletimizin desteği ve onayıyla da Türkiye’yi 100.yılında çok farklı bir noktaya getireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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