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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

DHA

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin saptanan adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda; 123 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 1,83 gram bonzai, 4 hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan ismi açıklanmayan 12 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-07-13 15:21:39

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