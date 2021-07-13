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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Daha yeşil bir Battalgazi için protokol imzalandı

İHA

Daha yeşil bir Battalgazi için protokol imzalandı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi ile İnönü Üniversitesi arasında daha yeşil bir Battalgazi için ‘Meslek Eğitim ve İş Birliği’ protokolü imzalandı. Protokole göre Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri, Battalgazi için hazırladıkları ve hazırlayacakları peyzaj projelerini Battalgazi Belediyesi’ne sunacak.
Battalgazi’ye yapılacak olan peyzaj planlama ve peyzaj tasarımı projelerinde Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri ve öğretim üyelerinin yer almasını içeren ‘Meslek Eğitim ve İş Birliği’ protokolü, Battalgazi Belediyesi ile İnönü Üniversitesi arasında imzalandı.
Battalgazi’yi geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın imzaladığı protokole göre Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri, Battalgazi için hazırlayacakları ve hazırladıkları peyzaj projelerini, Battalgazi Belediyesi’ne sunacak.
Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen protokol törenine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcılarından Zafer Kırçuval, İsmet Sarıgül, Muammer Zafer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Battalgazi için güzel projeler çıkardık”
Törende konuşan İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, “Biz Battalgazi Belediyemiz ile birlikte bu dönem neler yapabilir düşüncesiyle bir araya geldik. Öncesinde de çok sık bir araya geliyorduk. Yetkililerle epey bir fikir alışverişinde bulunduk. Arazi çalışmaları yürüttük. Daha sonra da bölümümüzde toplantı yaparak 3 projeyi bütün stüdyo derslerimize kanalize ederek projelerimizi tamamladık. Son sınıf 28 öğrencimiz toplam 55 proje çıkardı. Fırat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kampüsünün peyzaj tasarımı projesini gerçekleştirdik. Yine Derme Deresi etkileşim alanı içinde hazırladığımız projelerimiz var. Son projemizde 2 sınıf öğrencilerimiz ile 31 öğrencimiz Tandoğan Mahallemizde, ‘Mahalle Parkı’ tasarımını gerçekleştirdik. Projelerimiz derecelendirildi. Hazırladığımız projeleri Battalgazi Belediyemize sunacağız. Güzel projeler çıkardığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Ne kadar imkanımız varsa seferber edeceğiz”
Rektör Kızılay da yaptığı konuşmada, “Battalgazi bölgemize ne kadar katkı sunarsak, bundan büyük mutluluk duyarız. Battalgazi Belediyesi bizim en önemli paydaşımız, çalışma ortağımız. Birlikte çok önemli çalışmalar yaptık. Üniversitemiz, şehrimizin kalkınmasına da önemli katkıları olan büyük bir kurum. Çalışmalar doğrultusunda Üniversitemizde, Arslantepe Arkeoloji Araştırma Uygulama Merkezi’mizi kurduk. Bilim insanlarının ekip olarak çalışmalarını da kitap olarak yayınladık. Battalgazi Belediyemizin sahip çıktığı, ev sahipliği yaptığı ‘Rota Malatya’ projesine destek verdik. Bunu daha da öteye götüreceğiz. Üniversitemize verdiği destekten dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversite olarak inşallah bundan sonra başkanımız ve ekibiyle daha çok bir araya geliriz. Battalgazi bölgemize ne kadar katkı sunarsak, bundan büyük bir mutluluk duyarız. Üniversite, şehrin sanatına, turizmine ve ticaretine bilimsel katkı sunma imkanı var. Bugünde Üniversite olarak 3 önemli peyzaj projesi üzerinde bir araya geldik. Bunu genişletecek bir protokol hazırlandı. Bizim üniversite olarak ne kadar imkan ve kabiliyetimiz varsa, Battalgazi Belediyemizin desteğine sunmayı bir görev olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Battalgazi’mize hayırlı ve uğurlu olsun”
Battalgazi’de devrim niteliğinde işlere imza attıklarını vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ülkemizi daha sağlıklı günlere taşımak için hepimizin üzerine düşen görevleri var. Belediyemizin, Üniversitemizin ve değerli öğrencilerimizin sorumlulukları var. Biz bu sorumluluklarımızı kolektif akıl ve mantıkla ortaya koyup çözme noktasında çalışmalar yapıyoruz. Göreve geldiğimizden günden bu yana ekonomik darbe girişimleri, depremler ve pandemi sürecini yaşadık. Battalgazi Belediyesi olarak bu süreçleri gayet güzel geçirdik. Bugünde hocalarımız ile yaptığımız görüşmelerde, özellikle hepimizin ortak amacı insana ve insanlığa hizmet etmek. İnsanların her alanda yaşam kalitesini yükseltme, konforunu arttırma adına belediyeler olarak alt ve üst yapı, çevreci belediyeciliği, sosyal belediyecilik ile tüm insanlığa hizmet ediyoruz. Bizler millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Battalgazi’de devrim niteliğinde çalışmalar yapıyoruz. Bugünde İnönü Üniversitemiz ile bir araya gelerek, peyzaj alanında protokol imzaladık. Öğrencilerimiz ve hocalarımız bize proje desteği verecek. Özellikle peyzaj mimarlarımızı ilgilendiren Derme Deresi çalışmamız var. Bu konuda bize destek verecekler. Değerli hocalarımızın özellikle 3 noktada hazırlamış olduğu 55 proje var ve bunların yarışması yapılacak. Çok güzel projeler var. Bu projeler geleceğe ışık tutacak. Bizler istiyorum ki, bölgemize yakışan hizmetler yapmak. Kültür Battalgazi’de, tarih Battalgazi’de, medeniyet Battalgazi’de. Biz bu üç unsura dördüncü olarak çevre düzenini eklediğimiz zaman daha yaşanabilir Battalgazi’mizi gün yüzüne çıkaracağız. İmzaladığımız protokolün her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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