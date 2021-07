AK Partili Tüfenkci: "Erdoğan gitsin ne olursa olsun diyenler var"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Erdoğan gitsin ne olursa olsun" diyenler olduğunu belirterek, "Biz Türkiye’nin itibarını küçük düşüren, milletin kafasını karıştıracak algılar oluşturan bir muhalefet ile mücadele ediyoruz" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Melekbaba ve Kaynarca mahallelerini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Burada açıklamalarda bulunan Tüfenkci, "Melekbaba dönüşüme hazır ve Malatya’nın önemli mahallerinden birisi. Sürekli gelişen, büyüyen ve geçmişe baktığımızda üzerine koyarak giden mahallelerimizden birisi. Bu anlamıyla emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. MelekbabaHanımınçiftliği, MelekbabaKaynarca yolları büyükşehir belediyesi tarafından yapılıyor. Yeter ki biz birlik ve beraberliğimizi yitirmeyelim. Bu yatırımlar pandemi sürecinde oluyor. Dünya ticaretinin küçüldüğü bir dönemde yapılıyor" dedi.

Türkiye’nin bir yandan terörle mücadele ettiğini, bir yandan da ekonomiyi kalkındırmaya çalıştığını aktaran Tüfenkci, 2023 seçimlerine de değindi. Tüfenkci, "2023 seçimleri önemli. Baktığımızda şöyle bir tablo oluşuyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin ne olursa olsun. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı diyor ki, ’Erdoğan gitsin o da olur, bu da olur, şu da olur, her şey olur.’ Biz Türkiye’nin itibarını küçük düşüren, milletin kafasını karıştıracak algılar oluşturan bir muhalefet ile mücadele ediyoruz. Ama biz milletin ferasetine inanıyoruz. Milletin bize çizdiği istikamet doğrultusunda yol almaya çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.



"Malatya değişiyor, büyüyor"

Daha sonra Kaynarca Mahallesi'ni ziyaret eden Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, "Kaynarca değişiyor, Kaynarca büyüyor. Esasında Malatya büyüyor, Türkiye büyüyor. Bütün algı operasyonlarına rağmen Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. 20 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin değişimi için milletin çizdiği istikamette yol alıyor. Her seçimde de millet muhasebesini veriyor ve yola devam ediyor. Türkiye son 20 yılda en az 4 katı büyüyen bir ülke. Çevre yolundan Elazığ’a, Van’a doğru gitseniz, Sivas’a, Trabzon’a gitseniz tamamında duble yollarla karşılaşırsınız ve tamamında da AK Parti'nin imzasını bulursunuz. Malatya’da bir üniversite vardı, ikinci üniversiteyi yaptık. Sağlıkta Karaciğer Enstitüsü yaptık. Onkoloji hastanesi yapacağız dedik. Allah’a şükürler olsun onu da yaptık. Battalgazi’ye devlet hastanesi lazım dedik. Olmaz dediler. Milletimize söz verdik, bugün bitmek üzere. 300 yataklı ve aynı anda 30 ameliyatın yapılabileceği mükemmel bir hastane yaptık. Kaynarca Mahallemize spor tesislerinin yanına ek spor tesisleri, bin kişi seyirci kapasiteli spor salonu yapıyoruz. 200 kişilik çim yüzeyli futbol sahası yapıyoruz. Açık ve kapalı halı saha yapıyoruz. Bütün bunları bölgenin gençleri istifade etsin diye yapıyoruz. Gençlerimiz kötü alışkanlıklardan kurtulsun, spor yapsınlar, gençlik merkezinde kendilerini geliştirsinler ve bu ülkeye faydalı gençler olsunlar’’ şeklinde konuştu.

Kaynarca Mahallesi Muhtarı Mehmet Güner, "Rabbim devletimize zeval vermesin. Türkiye’nin her köşesine hizmet ediyorlar. Mahallemize geldiğiniz için bakanımıza ve teşkilatımıza teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

