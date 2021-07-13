Kayısı Festivali 16-17 Temmuz günleri kutlanacak Gürkan: “Festivalimizin esas amacı Malatya’nın birlik ve beraberliğidir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayısı Festivali 16-17 Temmuz günleri kutlanacak Gürkan: “Festivalimizin esas amacı Malatya’nın birlik ve beraberliğidir”

İHA

Kayısı Festivali 16-17 Temmuz günleri kutlanacak Gürkan: “Festivalimizin esas amacı Malatya’nın birlik ve beraberliğidir”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu yıl 24’üncüsü düzenlenecek olan Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali ile ilgili olarak basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısı düzenledi.
Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2020 yılında ertelenen Kayısı Festivali, kısıtlamaların kaldırılması ve hayatın normale dönmeye başlaması ile birlikte 1617 Temmuz 2021 tarihleri arasında yeniden kutlanacak.
Yapılacak 24. Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali için Millet Bahçesi Kıraathanesinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, Başkan Gürkan’ın yanı sıra, Genel Sekreter Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve basın mensupları katıldı.

Kutsi ve Zara konseri düzenlenecek
Kayısı Festivali ile ilgili değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Gürkan, “Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle kutlayamadığımız Kayısı Festivali’mizi bu yılda buruk bir şekilde kutlayacağız. İnşallah temennimiz ve dileğimiz odur ki önümüzdeki yıllarda Kayısı Festivali’ni Malatya’nın kültürünü, sanatını ve bütün değerlerini içeren bunların yanı sıra kayısıyı da öne çıkaran bir festival niteliğinde hep birlikte coşkuyla kutlamak temennimizdir. Özellikle 2 Temmuz tarihine kadar pandemiyle ilgili sürecin nasıl olacağı konusunda bilginin olmaması nedeniyle bu konuda tereddütte kaldık. 2 Temmuz tarihinde sürecin açıklanmasından sonra hazırlık dönemi için Kültür Bakanlığı’nın ve Telifler Kurulu Genel Müdürlüğünün bu konulara bakışı en az 2 ay önce başvuruların olması gerekiyor. Dolayısıyla 15 günlük sürede bir uygulama yapamadılar. Biz de Malatya ölçeğinde lokal bazda yine uluslararası olmak kaydıyla mütevazi bir şekilde Kayısı Festivali’ni bütün Malatyalı hemşehrilerimizle birlikte kutlayacağız. Festivalimizin açılışı 16 Temmuz’da olacak. 17 Temmuz akşamı saat 18.00’de de büyük bir kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Tabi festivalimizin süreci içerisinde bisiklet yarışları, kültür sanat etkinlikleri, konferans ve paneller kısa da olsa yapılacak. Kortej yürüyüşümüzün hemen akabinde de değerli sanatçılarımızdan Zara ve Kutsi’nin vereceği halk konseriyle Kayısı Festivalimizi noktalayacağız” dedi.

"Festivalimiz nicelik boyutuyla değil, nitelik boyutuyla da önemli"
Festivallerin esas amacının şehrin birlik beraberliği, dirlik düzeni ve dayanışması için olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, “Kayısı Festivali de olsa, Kültür Festivali de olsa veya başka festivallerde olsa esas amaç şehrin tarihini, kültürünü, medeniyetini, geçmişteki yaşanmışlıklarını, günümüzde yaşanılanları ve gelecekte yaşanılanları bir birlik atmosferi içerisinde ve yol istikrarı içerisinde gitmesini sağlamaktır. Malatya’yı değerlendirirken tarihi itibariyle insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri olarak tarif ediyoruz. Medeniyetin inkişaf ettiği şehrimizde de medeniyetin nüvelerini festivallerde, kültür ve sosyal etkinliklerde ortaya çıkarıp temayüz ettirmemiz gerekiyor. Pandemi öncesinde yapmış olduğumuz ve uzun süre yapılmayan Kayısı Festivali’nde on binlerce kişinin katılımıyla kortej gerçekleştirmiştik. Orada Malatya birlik beraberlik içerisindedir. Malatya huzur şehridir. Malatya Darül Rifattır. Hiçbir festivalde olmayan kalabalık ve kortej yürüyüşü Kayısı Festivali’nde gerçekleştirildi. Sadece nicelik boyutuyla değil, nitelik olarak da önemliydi. Bütün siyasi partilerin milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, hangi yelpaze içerisinde yer alırsa alsın bütün STK’ların hepsi festivalimizdeydi. Kültürel, sosyal etkinliklerde ve festivallerdeki esas amaç Malatya’nın birlik ve beraberliğidir” diye konuştu.
Malatya ürünlerinin değerlendirilmesi noktasında festivallerin olması gerektiğine inandıklarına vurgu yapan Gürkan, “Biz festivalleri hemen başlattık ve başlatmadan öncede dünya kayısı başkenti olan Malatya’nın coğrafi işaret alan kayısısının hak ettiği değere ulaşması için Lisanslı Depoların yapılmasına gayret gösterdik. Bir tarafta Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızla birlikte Ticaret Borsamızın yaptığı organize sanayinin içerisindeki depo, diğer taraftan AB ile birlikte ortaklaşa yaptığımız ve Avrupa’da tek olan lisanslı kayısı deposu. Bunların yapılması ve hükümetimizin Toprak Mahsulleri Ofisi ile kayısının alımı için işlemleri başlatmasıyla kayısının fiyatı yükseldi. Kayısının dünyadaki kümülatif katma değeri 5 milyar dolardır. Şimdiye kadar Malatya’ya bunun 250300 milyon dolarını getirebiliyorduk. İnşallah kayısının yaptığımız çalışmalarla katma değerini 1.52 milyar dolar seviyelerine çıkaracağız. Dolayısıyla kayısının hak ettiği değeri görmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.
Gürkan ayrıca ahde vefa olarak, 1617 Temmuz günleri düzenlenecek olan 24. Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali’nin festivalin başlamasında yer alan ve öncülük eden isimlerden olan Ziraat Mühendisi merhum Mustafa Geban adına düzenleneceğini ifade etti.
24. Kayısı Festivalinde fotoğraf sergisi, çocuklar için boyama etkinliği, Malatya Türküleri Gecesi, bisiklet yarışı, kayısı Yarışması, kortej ve Konser etkinlikleri düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP İl Başkanı Samanlı: Yerel basına destek olmamız gerekiyor
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Samanlı: Yerel basına destek olmamız ...
Sadıkoğlu'dan testek talebi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: "İstihdam desteklerinde ortalama işçi sayısı şartı aranmamalı"
YEREL HABERLER Sadıkoğlu'dan testek talebi Malatya Ticaret ve Sanayi ...
AK Partili Tüfenkci: "Erdoğan gitsin ne olursa olsun diyenler var"
YEREL HABERLER AK Partili Tüfenkci: "Erdoğan gitsin ne olursa olsun ...
MESOB Başkanı Keskin'den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER MESOB Başkanı Keskin'den 15 Temmuz mesajı
Daha yeşil bir Battalgazi için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Daha yeşil bir Battalgazi için protokol imzalandı
Torbacılara 12 gözaltı
YEREL HABERLER Torbacılara 12 gözaltı
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayısı ihraatını yakından takip ediyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayısı ihraatını yakından ...
Gölette boğularak ölen Uzman Onbaşı gözyaşları arasında defnedildi
YEREL HABERLER Gölette boğularak ölen Uzman Onbaşı gözyaşları ...
Baraj gölünde boğulan uzman onbaşı, toprağa verildi 
YEREL HABERLER Baraj gölünde boğulan uzman onbaşı, toprağa verildi 
Yeni Malatyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
Bayram tatiline çıkacak olanlara trafik uyarısı
YEREL HABERLER Bayram tatiline çıkacak olanlara trafik uyarısı
Ankara Valisi Vasip Şahin, Yeşilyurt'u çok beğendi Şahin: “Belediye başkanımızı ve ekiplerini kutlarım”
YEREL HABERLER Ankara Valisi Vasip Şahin, Yeşilyurt'u çok ...
1 yıldır aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 1 yıldır aranan şahıs yakalandı
Battalgazi’ye 25 milyonluk dev yatırım
YEREL HABERLER Battalgazi’ye 25 milyonluk dev yatırım
PKK/KCK’dan 3 tutuklama
YEREL HABERLER PKK/KCK’dan 3 tutuklama
4 ildeki PKK/KCK/YPG operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER 4 ildeki PKK/KCK/YPG operasyonunda 3 tutuklama
Malatya'da bayram öncesinde yoğun önlemler
YEREL HABERLER Malatya'da bayram öncesinde yoğun önlemler
Malatya'da torbacı operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da torbacı operasyonunda 1 tutuklama
Evinde eşya taşırken düşerek başını çarpan yaşlı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Evinde eşya taşırken düşerek başını çarpan yaşlı ...
Kayısıda patik dönemi başladı
YEREL HABERLER Kayısıda patik dönemi başladı
Kendisi için yaptığı ürünleri il dışına da satmaya başladı
YEREL HABERLER Kendisi için yaptığı ürünleri il dışına da satmaya ...
Malatya’ya 350 milyon TL’lik yatırım Gürkan’dan Bilkent Üniversitesi müjdesi
YEREL HABERLER Malatya’ya 350 milyon TL’lik yatırım Gürkan’dan ...
Başkan Gürkan, asfalt çalışmalarını inceledi Gürkan: “Sadece Orduzu bölgesine devlet yatırımlarıyla birlikte 1 milyarlık yatırım yapılıyor”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, asfalt çalışmalarını inceledi Gürkan: ...