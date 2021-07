Başkan Güder’den 15 Temmuz mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, “Darbelerin ezanı değil, ezanların darbeyi susturduğu 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, tarife muhtaç olmayan bir kahramanlık destanı yazmıştır” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Güder, mesajında, anayasal düzeni, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmayı hedef alan FETÖ/PDY hain terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki alçak darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı tutumu, dirayeti ve Türk Milletinin demokrasiye sahip çıkmasıyla bertaraf edildiğini belirtti.

15 Temmuz'u, her açıdan anlama çabasının içinde olmamız gerektiğini ve milletimizin hafızalarında ve vicdanlarında unutulmayacak bir yeri olan 15 Temmuz milli iradenin bu önemli zaferini, gururla, şanla, şerefle aktarılması gerektiğini belirten Güder, “Türk Milleti vatanına, bayrağına nasıl sahip çıktığını tarih boyunca hep göstermiştir. Bayrağı, toprağı, geleceği söz konusu olunca gözünü kırpmadan canını feda etmekten bir an olsun çekinmeyen, her türlü fedakârlığı tereddüt etmeden gösteren bir milletiz. Milletlerin tarihinde önemli dönüm noktaları vardır. 15 Temmuz milattır. Milli iradeye, geleceğimize, demokrasiye, cumhuriyete darbe vurmaya çalışanlar, emellerine ulaşamamışlar ve bozguna uğramışlardır. Milletimiz o gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim vurguladığı tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet şiarı etrafında imandan bir duvar örerek, hain FETÖ'nün alçak darbe girişimine ve uluslararası güçlerin büyük bir operasyonuna karşı çıkmış, kendi iradesine zincir vurulamayacağını dünyaya ilan etmiştir. 15 Temmuz 2016, artık vesayetçi zihniyetin ve temsilcilerinin milletçe bertaraf edildiği, aziz vatanımızın idaresinin milletin eliyle milletin liderine teslim edildiği tarihtir. O gece milletimiz 'Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletindir' diyen Türkiye Cumhuriyeti banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkmıştır. 'Yeter! Söz milletindir' diyen demokrasi şehidimiz merhum Başbakanımız Adnan Menderes'in emanetine sahip çıkmıştır. O gece milletimiz vatan müdafaasında gözünü kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmıştır. Kahramanlık destanı yazmak, bu milletin işidir. Kelimelerimizin kifayetsiz kaldığı, Yüce Allah'ın ve Resul'ünün müjdelerine mazhar olan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 15 Temmuz Destanı'na imzasını atan necip milletimize ve milletinin güçlü lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

