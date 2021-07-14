Başkan Sadıkoğlu'nun 15 Temmuz mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sadıkoğlu'nun 15 Temmuz mesajı

İHA

Başkan Sadıkoğlu'nun 15 Temmuz mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Sadıkoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 5. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasiye karşı bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. O gece gösterdi ki ülkemizin geldiği noktada esaret altına alınması söz konusu değildir. Bundan sonra insanların hürriyetine kast etmek kolay olmayacaktır. Türk milleti yeri geldiğinde esaret altına alınmaktansa ölmeyi, vatanı için şehit olmayı tercih eder. Bunun en bariz örneği 15 Temmuz’da yaşanmıştır. Bugüne kadar yürekleri ile destan yazan milletimiz 15 Temmuz gecesi de canına, malına ve vatanına kasteden hain ve alçakça saldırıya karşı yüreğini ortaya koyarak darbe girişimini geri püskürtmüş, destanın yürekle yazıldığını göstermişti” ifadelerine yer verdi.

“Azimle ve heyecanla çalışıyoruz”
Demokrasiyle birlikte ülke ekonomisinin de önünün açık olduğunu vurgulayan Sadıkoğlu, “Ülkemiz geçmişinde yaşanan birçok darbeler ve darbe girişimleri dolayısıyla bugün geldiği noktaya geç ulaşmıştır. Artık darbeler ülkesi konumundan sıyrılan ülkemizde demokrasi mücadelemiz kararlılığımız ve azmimizle devam edecektir. Demokrasiyle birlikte ülkemizin ekonomisinin, üretiminin ve ihracatının önü açık olacaktır. İş dünyası olarak bizler, ülkemiz ve milletimiz için büyük bir azimle ve heyecanla çalışıyor, hedeflerimizi gerçekleştirmek adına mücadele ediyoruz. Üretiyoruz, ihracat gerçekleştiriyoruz, istihdama katkıda bulunuyoruz” dedi.

“Demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz”
Sadıkoğlu, mesajının son bölümünde şunları belirtti:
“15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yılında bir kez daha demokrasimize ve vatanımıza sahip çıkan yüce milletimize teşekkür ederim. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle o kara gecede vatanı uğruna şehit düşen 251 vatandaşımızı rahmetle anıyor, gazilerimizi de minnetle yad ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Güder’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güder’den 15 Temmuz mesajı
Malatya'da kaçakçılık operasyonları
YEREL HABERLER Malatya'da kaçakçılık operasyonları
Malatya'da tefeci operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da tefeci operasyonu: 2 gözaltı
Esenlik kimya sektöründen çıkıyor Genel Müdür Ünlü: Kimyasal ve deterjan üretiminden çıkmayı kararlaştırdık
YEREL HABERLER Esenlik kimya sektöründen çıkıyor Genel Müdür Ünlü: ...
15 Temmuz şehitleri için "Sancak Koşusu" düzenlenecek
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri için "Sancak Koşusu" düzenlenecek
Kayısı Festivali 16-17 Temmuz günleri kutlanacak Gürkan: “Festivalimizin esas amacı Malatya’nın birlik ve beraberliğidir”
YEREL HABERLER Kayısı Festivali 16-17 Temmuz günleri ...
MHP İl Başkanı Samanlı: Yerel basına destek olmamız gerekiyor
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Samanlı: Yerel basına destek olmamız ...
Sadıkoğlu'dan testek talebi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: "İstihdam desteklerinde ortalama işçi sayısı şartı aranmamalı"
YEREL HABERLER Sadıkoğlu'dan testek talebi Malatya Ticaret ve Sanayi ...
AK Partili Tüfenkci: "Erdoğan gitsin ne olursa olsun diyenler var"
YEREL HABERLER AK Partili Tüfenkci: "Erdoğan gitsin ne olursa olsun ...
MESOB Başkanı Keskin'den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER MESOB Başkanı Keskin'den 15 Temmuz mesajı
Daha yeşil bir Battalgazi için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Daha yeşil bir Battalgazi için protokol imzalandı
Torbacılara 12 gözaltı
YEREL HABERLER Torbacılara 12 gözaltı
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayısı ihraatını yakından takip ediyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayısı ihraatını yakından ...
Gölette boğularak ölen Uzman Onbaşı gözyaşları arasında defnedildi
YEREL HABERLER Gölette boğularak ölen Uzman Onbaşı gözyaşları ...
Baraj gölünde boğulan uzman onbaşı, toprağa verildi 
YEREL HABERLER Baraj gölünde boğulan uzman onbaşı, toprağa verildi 
Yeni Malatyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
Bayram tatiline çıkacak olanlara trafik uyarısı
YEREL HABERLER Bayram tatiline çıkacak olanlara trafik uyarısı
Ankara Valisi Vasip Şahin, Yeşilyurt'u çok beğendi Şahin: “Belediye başkanımızı ve ekiplerini kutlarım”
YEREL HABERLER Ankara Valisi Vasip Şahin, Yeşilyurt'u çok ...
1 yıldır aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 1 yıldır aranan şahıs yakalandı
Battalgazi’ye 25 milyonluk dev yatırım
YEREL HABERLER Battalgazi’ye 25 milyonluk dev yatırım
PKK/KCK’dan 3 tutuklama
YEREL HABERLER PKK/KCK’dan 3 tutuklama
4 ildeki PKK/KCK/YPG operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER 4 ildeki PKK/KCK/YPG operasyonunda 3 tutuklama
Malatya'da bayram öncesinde yoğun önlemler
YEREL HABERLER Malatya'da bayram öncesinde yoğun önlemler