İnönü Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu Rektör Kızılay: “Tıp mezuniyetinde milletimizin değerleriyle örtüşmeyen ifadeler için inceleme başlatıldı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu Rektör Kızılay: “Tıp mezuniyetinde milletimizin değerleriyle örtüşmeyen ifadeler için inceleme başlatıldı”

İHA

Malatya İnönü Üniversitesi'nde 20202021 eğitim öğretim yılında dereceye giren öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay "Tıp fakültesi mezuniyetinde okunan yemin metninde milletimizin değerleriyle örtüşmeyen ifadeler için inceleme başlatıldı" dedi.

İnönü Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu Rektör Kızılay: “Tıp mezuniyetinde milletimizin değerleriyle örtüşmeyen ifadeler için inceleme başlatıldı”

Malatya İnönü Üniversitesi’nde 20202021 eğitim öğretim yılında dereceye giren öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay “Tıp fakültesi mezuniyetinde okunan yemin metninde milletimizin değerleriyle örtüşmeyen ifadeler için inceleme başlatıldı” dedi.
Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ve İnönü Üniversitesinin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayımlanan törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmaz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Zafer ve akademik personel ile dereceye giren öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, İnönü Üniversitesi genel tanıtım filmi gösterimi ve orkestra şefliğini Öğr. Gör. Doğukan Dursun’un yaptığı Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu konseriyle devam etti.

“Bu yıl 5367 öğrenci mezun oldu”
Yaptığı açılış konuşmasında İnönü Üniversitesi’ndeki mezuniyet törenlerinin daha önceki yıllarda coşkulu bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Covid19 salgını nedeniyle mezuniyet törenlerinin sembolik olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.
Üniversitelerin temel amacının özgür düşünen, yeniliğe açık, bireysel, toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, yaşadığı çevreye duyarlı, öz güveni yüksek, ülkesine hizmet etme aşkı taşıyan, karşılaştığı sorunları çözme becerisine sahip gençler yetiştirmek olduğuna dikkat çeken Kızılay, bu misyonla eğitim öğretim hizmeti veren İnönü Üniversitesinin bu anlamda ülkemizin en köklü ve gelişmiş yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu dile getirdi.
İki üniversiteyi bölünerek kuran ve iki üniversitenin kuruluşuna ise hamilik eden İnönü Üniversitesi’nde 14 Fakülte, 6 Enstitü, 2 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 1 Teknopark, 33 Araştırma ve Uygulama Merkezinin bulunduğunu kaydeden Kızılay, “Ülkemizin ve dünyanın en iyi kampüslerinden birine sahip olan üniversitemizin yaklaşık 1700’ü akademik personel olmak üzere toplam 6200 çalışanı bulunmaktadır. Üniversitemizdeki toplam öğrenci sayısı ise yaklaşık 40 bindir. Üniversitemizden bugüne kadar yaklaşık 150 bin öğrenci mezun olmuştur. Bu yıl ise 5367 öğrencimizi mezun ediyoruz. Dönem sonu itibariyle bu yılki mezun sayımız 6000’i geçecektir. Yıl sonu itibariyle ise bu sayının 7000’i bulacağını düşünüyoruz” dedi.

“Tıp fakültesi mezuniyetinde okunan yemin metninde milletimizin değerleriyle örtüşmeyen ifadeler için inceleme başlatıldı”
Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ayrıca konuşmasında 9 Temmuz’da İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni’nde mezun öğrencilerin okuduğu “Hipokrat Yeminine de değindi. Tıp fakültelerinden mezun her öğrencinin bu andı okuduğuna ve bu yemin metninin çeşitli versiyonlarının bulunduğuna vurgu yapan Rektör Kızılay, fakat bu metnin milletin değerlerine ters düşen yönlerinin bulunduğunu ve dolayısıyla toplumsal zeminde tartışılır hale gelmeye başladığını dile getirdi. Rektör Kızılay şöyle devam etti:
“Tıp fakültemizin mezuniyet töreninde asla tasvip etmediğimiz bazı ifadeleri içeren ve klasik andın dışında bir yemin, öğrencilerimizin önemli bir çoğunluğunun talebiyle geçtiğimiz hafta cuma günü gerçekleştirilen mezuniyet töreninde okundu. Milletimizin, toplumumuzun değerleriyle çelişen ve tartışma oluşturan bu ifadeler, fakültemizin aslında farklı bir andı öğrencilere gönderdiği halde, mezun öğrencilerimizin okuduğu yemin metninde sehven yer almış bulundu. Bundan büyük bir üzüntü duyuyorum.”
Tıp Fakültesi mezuniyetinde toplumun değerleriyle örtüşmeyen bu metnin mezun öğrencilere okutulmasıyla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını belirten Rektör Kızılay, bu yıl fakülteler tarafından yapılan diğer mezuniyet törenlerinde de antların okutulduğunu ve bunun bir geleneğe dönüşmeye başladığını dile getirdi. Kızılay, “Bundan sonra üniversitemizin genel prensibi olarak Senato kurulumuzdan onay almamış antları mezun öğrencilerin okumalarına izin vermeyeceğiz. Üniversitemiz Senatosunda bu antlar onaylandıktan sonra yemin törenlerinde okutulacak. Milletimizin değerleriyle çelişen ifadeleri üniversitemizde ve bu antlarda yer vermek, bunları öğrencilerimize okutturmak hiçbir zaman izin vermeyeceğimiz bir durumdur. Bu konuda bir açıklama ihtiyacı duydum çünkü bazı sivil toplum örgütleri üniversitemizin Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni’nde okunan andın bazı ifadelerini tartışmaya açmıştır. Bu tartışmaları ve eleştirileri, haklı ve yerinde buluyorum. Bu ifadelerin mezuniyet törenlerinde okunan antlarda yer almaması gerektiğini buradan İnönü Üniversitesi Rektörü olarak ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mezun öğrenciler ve aileleri ile öğretim üyelerine tebrik
Lisans ve ön lisans düzeyinde dereceye giren öğrencilerin ailelerinin mutluluklarını paylaştığını belirten Kızılay, mezun olan öğrencilerin aileleri ve öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen hocaları tebrik etti. Rektör Kızılay ayrıca konuşmasında “Sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Sizlerin ülkemizi daha ileri götürecek bilgi ve niteliğe sahip olduğunuzu biliyoruz. Bundan sonra da çalışmaya ve öğrenmeye, kendinizi geliştirmeye devam ediniz. Edindiğiniz bilgi, sahip olduğunuz milli ve manevi değerler ile evrensel insani değerler sizlerin rehberi olsun.” ifadelerine yer vererek mezun olan öğrencilere tebriklerini bildirdi.

“Covid19 nedeniyle buruk bir mezuniyet yaşadık”
20202021 eğitim öğretim yılı birincisi Muhammed Tarık Yıldız törende yaptığı konuşmada “Bugün İnönü Üniversitesi birincisi olarak mezun olmanın haklı gururu, mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim. Covid19 salgınından dolayı buruk bir mezuniyet yaşadık. Bu nedenle mezuniyet törenini düzenleyen İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Mezun olan diğer arkadaşlarını temsilen burada bulunduklarını belirten Yıldız, mezun olan arkadaşlarını tebrik ederek onlara mesleki hayatlarında başarılar diledi. Yıldız, eğitim sürecinde emeği geçen hocalarına ve ailesine teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Dereceye giren öğrencilere ödül takdimi
Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri takdim edildi. Ön lisans düzeyinde üçüncü olan İrem Temel’e, ikinci olan Ahmet Demir’e ve birinci olan Amine Kartal’a ödülleri Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen tarafından verildi. Lisans üçüncüleri Merve Tatar, Büşranur Haskul ve Elanur Turgut’a ödüllerini ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek verdi. Lisans ikincisi İlinsu Demiralp ödülünü Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İnanç Kara Ölmeztoprak’tan alırken lisans birincileri Muhammed Tarık Yıldız ile Bünyamin Ertaş’a ise ödülleri Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından verildi.
Tören, dereceye giren öğrencilerin kep atması ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da iki araç çarpıştı: 12 yaralı
YEREL HABERLER Malatya’da iki araç çarpıştı: 12 yaralı
Malatya'da zincirleme kaza: 7'si çocuk 12 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da zincirleme kaza: 7'si çocuk 12 yaralı
Başkan Sadıkoğlu'nun 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu'nun 15 Temmuz mesajı
Başkan Güder’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güder’den 15 Temmuz mesajı
Malatya'da kaçakçılık operasyonları
YEREL HABERLER Malatya'da kaçakçılık operasyonları
Malatya'da tefeci operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da tefeci operasyonu: 2 gözaltı
Esenlik kimya sektöründen çıkıyor Genel Müdür Ünlü: Kimyasal ve deterjan üretiminden çıkmayı kararlaştırdık
YEREL HABERLER Esenlik kimya sektöründen çıkıyor Genel Müdür Ünlü: ...
15 Temmuz şehitleri için "Sancak Koşusu" düzenlenecek
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri için "Sancak Koşusu" düzenlenecek
Kayısı Festivali 16-17 Temmuz günleri kutlanacak Gürkan: “Festivalimizin esas amacı Malatya’nın birlik ve beraberliğidir”
YEREL HABERLER Kayısı Festivali 16-17 Temmuz günleri ...
MHP İl Başkanı Samanlı: Yerel basına destek olmamız gerekiyor
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Samanlı: Yerel basına destek olmamız ...
Sadıkoğlu'dan testek talebi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: "İstihdam desteklerinde ortalama işçi sayısı şartı aranmamalı"
YEREL HABERLER Sadıkoğlu'dan testek talebi Malatya Ticaret ve Sanayi ...
AK Partili Tüfenkci: "Erdoğan gitsin ne olursa olsun diyenler var"
YEREL HABERLER AK Partili Tüfenkci: "Erdoğan gitsin ne olursa olsun ...
MESOB Başkanı Keskin'den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER MESOB Başkanı Keskin'den 15 Temmuz mesajı
Daha yeşil bir Battalgazi için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Daha yeşil bir Battalgazi için protokol imzalandı
Torbacılara 12 gözaltı
YEREL HABERLER Torbacılara 12 gözaltı
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayısı ihraatını yakından takip ediyor
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayısı ihraatını yakından ...
Gölette boğularak ölen Uzman Onbaşı gözyaşları arasında defnedildi
YEREL HABERLER Gölette boğularak ölen Uzman Onbaşı gözyaşları ...
Baraj gölünde boğulan uzman onbaşı, toprağa verildi 
YEREL HABERLER Baraj gölünde boğulan uzman onbaşı, toprağa verildi 
Yeni Malatyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor yeni sezon formalarını tanıttı
Bayram tatiline çıkacak olanlara trafik uyarısı
YEREL HABERLER Bayram tatiline çıkacak olanlara trafik uyarısı
Ankara Valisi Vasip Şahin, Yeşilyurt'u çok beğendi Şahin: “Belediye başkanımızı ve ekiplerini kutlarım”
YEREL HABERLER Ankara Valisi Vasip Şahin, Yeşilyurt'u çok ...
1 yıldır aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 1 yıldır aranan şahıs yakalandı
Battalgazi’ye 25 milyonluk dev yatırım
YEREL HABERLER Battalgazi’ye 25 milyonluk dev yatırım