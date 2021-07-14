Malatya'da zincirleme kaza: 7'si çocuk 12 yaralı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 4 aracın çarpıştığı zincirleme kazada, 7'si çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Sandıkkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yöne giden servis minibüsü, hafif ticari araç, kamyonet ve otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan Sümerli A. (38), Halil A. (44), Yalçın A. (22), Hasibe Ş. (26), Fevzi A. (29), Berat Ş. (7), Abdulsamet A. (9), Medine A. (14), Hasan A. (15), Hüseyin A. (15), Yunus A. (8) ve Reyhan A. (6) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-14 12:16:45



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