Milletvekili Kahtalı’dan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kâhtalının, 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Milli iradenin ayaklar altına alındığı, Türk tarihinin en alçak Darbe ’sinin 5. yıl dönümü. 15 Temmuz gecesi, FETÖ alçakları karşısında kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Vatanı uğruna gözünü kırpmadan mücadele eden gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz, 2016 yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak resmî tatil ilan edilmiştir. 15 Temmuz, milli direniş destanının zaferidir. 15 Temmuz; tanklara, mermilerle, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin iman şerbeti ile yoğrulmuş ruhların mücadelesinin adıdır. Hainler, 15 Temmuz gecesi sert kayaya çarptılar. Okyanus ötesinden aldıkları emirle darbeye kalkışan hain terör örgütü FETÖ, halkımızın cesaretini, sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşunu hesap edememişti. Hamd olsun bu millet, o uzun gecede liderinin önderliğinde namusuna namahrem eli değmesine müsaade etmedi. 15 Temmuz’da hainlerin işgal etmeye kalktığı vatanın her karış toprağı, dünyada eşi görülmemiş bir dirilişe sahne oldu. O karanlık gecede bu millet, Ömer Halisdemir’in imamına şahit oldu. Allah’a şükürler olsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın canına ve ailesine kasteden bu hainlere gereken cevabı verdik. Bu aziz millet, vatan hainlerini asla unutmayacaktır. Kılcal damar gibi devletin her kurumuna sızmış olan bu alçak FETÖ terör örgütü ile mücadelemiz ilk günkü kararlılıkla devam edecektir. Bu millet babası ile şehadete giden Abdullah Tayyip Olçok’u, kadını, erkeği ve çocuğu ile 251 şehidimizi, yaralanan 2734 vatandaşımızı asla unutmayacaktır. 15 Temmuz ruhu diri tutulduğu müddetçe hiçbir terör örgütü bu milleti yıkamayacaktır. 15 Temmuz darbesi hafızalarımızda kara bir leke olarak hep kalacaktır. Sözlerimin sonunda FETÖ alçakları karşısında kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, vatanı uğruna gözünü kırpmadan mücadele eden gazilerimize ve tüm milletimize saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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