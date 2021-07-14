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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürkan’dan 15 Temmuz mesajı

İHA

Başkan Gürkan’dan 15 Temmuz mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürken, 15 Temmuz mesajında, 15 Temmuz gecesi destan yazıldığını belirtti.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürken, 15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Gürkan mesajında, “Binlerce yıllık bir maziye sahip olan ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen şer odaklarının 15 Temmuz 2016 tarihinde ortaya koymaya çalıştıkları hain darbe kalkışmasından bu yana geçen 5 yıllık süre bizlere bir olmanın, beraber olmanın önemini hatırlatmaya devam etmektedir.
O gece hainler amacına ulaşamadı, çünkü o gece karşılarında büyük bir inançla özgürlüğünü, bayrağını, ezanını, inancını, geleceğini korumak için, bedenini adeta siper etmiş bir millet duruyordu. Milletimiz erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla söz konusu vatan olunca gerisi teferruattır diyerek bir an bile gözünü kırpmamış, bu kararlı duruşunu sürdürmeye devam etmiştir. Binlerce yıllık tarihinde onlarca destan yazan bir milletin evlatları olarak, 15 Temmuz gecesinde bir destan daha yazılarak, yedi düvele Türk’ün birlik ve beraberliğinin bozulamayacağı bir kez daha gösterilmiştir. Bu millet tankın karşısına, uçakların altına, mermilerin karşısına göğsünü siper eden şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimini püskürten kahraman milletimizi bir kez daha yürekten kutluyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah, bir daha bu millete 15 Temmuzları yaşatmasın” ifadelerine yer verdi.

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