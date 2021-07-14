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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Fendoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

İHA

Milletvekili Fendoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, demokrasiye vurgu yaptı.
Fendoğlu, 15 Temmuz’un yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, “15 Temmuz, kırk çerisi ile zulmün üstüne yürüyen bir ecdadın torunlarına, ihanet ile gelen baskının hükümsüz olduğunun tecellisidir.
Kutsalı mevzubahis olduğunda Türk milleti için mensubiyetlerin hiçbir önemi yoktur. Türk’ün kahraman evlatları birlik, beraberlik ve kardeşliğin bu milletin mayası olduğunu, her biri ayrı kahramanlık olan şeref ve şan destanları ile aziz vatanın bağrına nakş etmişlerdir. Aziz Türk Milleti, Kutlu Vatan’ın semaları Al Bayraksız, minareleri Ezansız kalmasın, Türklüğe ve mazlum milletlerin namusuna el uzatılmasın diye zerre miskal tereddüte düşmeden ölümün üzerine yürümüş, Şehitlik ve Gazilik gibi her iki dünyada sahibini onurlandıran ve ancak iman ve cesaretle kazanılabilinen müstesna mertebelere nail olabilmek için bedel olarak canını vermiş, kanını yurt toprağına katık etmiştir” ifadelerine yer verdi.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Malazgirt’ten Kurtuluş Savaşına uzanan şan ve şeref dolu mazisinin üzerine bina edildiğinin farkında olan aziz milletin bu kutlu mücadelelerin haklı gururunu yaşamakta ve vakti geldiğinde aynı serdengeçtiliği göstereceğini 15 Temmuz’da bir kez daha tarihi bir ders ile yedi düvele gösterdiğine değinen Fendoğlu, “Türk evladı, bin yıldır Anadolu’yu işgal hayallerinden vazgeçmeyen emperyalist düşüncenin Haçlı Seferleri’nden Sevr Planlarına ve 15 Temmuz ihanet teşebbüsüne uzanan karanlık senaryolara karşı Yahya Çavuş, Hasan Tahsin, Ömer Halis Demir ve Fethi Sekin ve isimsiz kahramanların kutlu yolundan ilerleyerek, tüm planları yırtıp atarak ve sahiplerinin başına geçirmiştir. Devlet ve millet söz konusu olduğunda tüm makam ve mevkiden vazgeçileceğini dünyaya öğreten aziz milletimiz dünya tarihine mührünü vurmuştur. Yenikapı ruhuyla politik çıkarlar yerini milli şuura bırakmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu irade Türk siyasetine ve hainlere büyük bir darbe vurmuştur. Liderimiz Bahçeli’nin, ‘Kim hangi karanlık senaryodan ilhamını alırsa alsın, üzerinde yaşadığımız vatan toprakları tarih boyunca Türk milletinin kanıyla mühürlenmiştir. Mensubu olduğumuz, imrenilecek bir kaynaşma ve kucaklaşma zirvesi olan aziz milletimiz asırlardan beri bağımsızlık onuruna düşkün, egemenlik haklarına bağlı halde var olagelmiştir. Bu tarihi gerçeği hem öveceğiz, hem bununla övüneceğiz, hem de milli ömre kast etmek için pusuya yatan cinayet şebekelerini doğduklarına doğacaklarına bin pişman edeceğiz. Kardeşçe yaşayacağız, birbirimize saygı duyup hoşgörü ve uzlaşmayı her daim canlı tutacağız. Bizim bizden başka dostumuz yoktur’ ifadelerinde belirttiği gibi Aziz Şehitlerimiz ve Şanlı Gazilerimiz emin ve müsterih olsunlar ki kanlarıyla yoğurdukları bu topraklar, son nefer, son nefes ve son damla kana kadar amansız bir şekilde müdafa edilecek, bu yolda hiçbir engel tanınmayacak, son Türk can vermeden Ay Yıldızlı Al Bayrak yurt semalarından inmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, bu alçak darbe girişimine karşı dünyada bir örneği daha görülmemiş gözü kararlılıkla karşı koyan, kahramanlık destanı yazan Yüce Türk Milletine şükranlarımızı arz ediyor, Şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, Kahraman Gazilerimize sağlık diliyorum” ifadelerini kullandı.

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