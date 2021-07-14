Bülbüloğlu’ndan 15 Temmuz mesajı

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bülbüloğlu, 15 Temmuz Demokrasi Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, 15 Temmuz’da tüm dünyaya önemli bir dersin verildiğini belirtti.

İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bülbüloğlu, 15 Temmuz’un yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "FETÖ örgütünü15 Temmuz 2016 tarihinde milletimize ve demokrasimize karşı hain bir kalkışmada bulunmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla Aziz Milletimiz, sel olup meydanlara akmıştır. Ülkemizin her karış toprağında olduğu gibi Çanakkale’de de ülkemizin geleceğine sahip çıkan halkımız, hain darbecilere geçit vermeyerek büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Aziz Milletimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimini de aynı ruhla kenetlenip, birlik ve beraberlik içerisinde bertaraf ederek destan yazmıştır. 15 Temmuz hain darbecilerine karşı milletimizin verdiği büyük ders, Aziz Milletimizin şanlı tarihinde asla unutulmayacak ve unutturulmayacak bir şekilde yerini almıştır” ifadelerine yer verdi.

Bülbüloğlu mesajında, “15 Temmuz "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli irademize ve demokrasimize sahip çıkmak için kanlarıyla canlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 15 Temmuz Gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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