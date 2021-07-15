Yeni Malatyaspor, Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) SÜPER Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunda kiralık olarak top koşturan 24 yaşındaki Ganalı forvetle 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Benji" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-15 13:38:10



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