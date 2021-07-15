Yeşilyurt'ta belediye personeli aşılanıyor Çınar: “Sağlığımızı riske atmayalım, aşı olalım”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt'ta belediye personeli aşılanıyor Çınar: “Sağlığımızı riske atmayalım, aşı olalım”

İHA

Yeşilyurt'ta belediye personeli aşılanıyor Çınar: “Sağlığımızı riske atmayalım, aşı olalım”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi personelleri, Sağlık Bakanlığı tarafından Covid19 virüsüne karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Belediye Hizmet Binasında kurulan stantta aşılarını olmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı’nın Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında sürdürülen aşılama programında Sosyal Güvenlik Kurumu’na(SGK) kayıtlı tüm çalışanların aşı randevularının açıldığının açıklamasıyla birlikte Yeşilyurt Belediyesi de harekete geçti. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınına karşı aşılama çalışmalarına tam destek veren Yeşilyurt Belediyesi’nde bugüne kadar pek çok belediye personeli sağlık kuruluşlarına giderek aşılarını yaptırırken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekibi de, Belediye Hizmet Binasında kurulan standa başvurusunu yapıp aşı olmak isteyen personellerin aşılarını yapmaya başladı. Aşılarını olan personeller, sağlıklı bir hayat için herkesi aşı olmaya davet ettiler.
Salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ağır hasarlara yol açtığını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tüm vatandaşları Covid19 virüsüne karşı aşı olmaya davet etti.
Salgının bir an önce kontrol altına alınıp eski normal yaşama dönüş için aşının önemli olduğunu dile getiren Çınar, “Sağlık Bakanlığımızın Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı aşılama programına Belediye olarak tam destek veriyoruz. Uzunca bir süredir zorlu bir süreçten geçiyoruz. Salgının yol açtığı hastalıklardan kaynaklı bir çok insanımızı kaybettik. Özlediğimiz hayata ve sevdiklerimize yeniden kavuşmak ve toplumsal bağışıklığının oluşması için tüm hemşerilerimizi aşı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımızla yakın temasta olan sahadaki bütün mesai arkadaşlarımıza yönelik aşı uygulamamıza hız verdik. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Belediye Hizmet Binasına kurulan standa gelerek aşı olmak istediğini ifade eden personellerimize sağlık çalışanlarımız tarafından aşıları yapılmaya başladı. Böylesine hassas bir konuda bizlere desteklerini esirgemeyen İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Amacımız, hem vatandaşlarımızı hem de mesai arkadaşlarımızı Covid19 virüsüne karşı korumaktır. Korona virüs salgınını ancak toplumsal bağışıklığı artırarak hayatımızdan çıkartabiliriz. Bunun içinde hepimizin aşı olması gerekiyor. Aşılarını yaptıran tüm personelimize şifa diliyor, hassasiyetleri dolayısıyla kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi
Yeni Malatyaspor, Tetteh ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Tetteh ile 4 yıllık sözleşme ...
Başkan Söylemez’den 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Söylemez’den 15 Temmuz mesajı
Malatya’da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Malatya’da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı
15 Temmuz ihaneti anlatıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz ihaneti anlatıldı
Rektör Kızılay’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan 15 Temmuz mesajı
Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti
Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh’i transfer etti
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh’i transfer etti
Seydi Güşen güven tazeledi
YEREL HABERLER Seydi Güşen güven tazeledi
Başkan Koca’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Koca’dan 15 Temmuz mesajı
Han’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Han’dan 15 Temmuz mesajı
Bülbüloğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Bülbüloğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
Malatya Emniyetinden "15 Temmuz anısına" kan bağışı
YEREL HABERLER Malatya Emniyetinden "15 Temmuz anısına" kan bağışı
Milletvekili Fendoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı
Başkan Gürkan’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Çınar, down sendromlu çocukları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çınar, down sendromlu çocukları ağırladı
Battalgazi'de e-imar ve kent rehberi dönemi
YEREL HABERLER Battalgazi'de e-imar ve kent rehberi dönemi
Özcan’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Özcan’dan 15 Temmuz mesajı
Milletvekili Kahtalı’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı’dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Çınar’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan 15 Temmuz mesajı
Sıcaktan bunalan vatandaşlar çeşme başında serinliyor
YEREL HABERLER Sıcaktan bunalan vatandaşlar çeşme başında serinliyor
AK Partili Tüfenkci’den 15 Temmuz mesajı “Bizlere düşen o geceyi unutmamak ve unutturmamaktır”
YEREL HABERLER AK Partili Tüfenkci’den 15 Temmuz mesajı “Bizlere ...
15 Temmuz Sergisi açıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz Sergisi açıldı
Bedensel engelli Yusuf’un tekerlekli sandalye sevinci
YEREL HABERLER Bedensel engelli Yusuf’un tekerlekli sandalye sevinci