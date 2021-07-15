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15 Temmuz şehitleri anısına Battalgazi’de 251 fidan dikildi

İHA

15 Temmuz şehitleri anısına Battalgazi’de 251 fidan dikildi

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi ve Yardımeli Derneği tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına İspendere Şifalı İçmeleri’nde oluşturulan '15 Temmuz Şehitleri Hatıra Fidanlığı’nda 251 adet fidan toprakla buluşturuldu.
Battalgazi Belediyesi tarafından oluşturulan '15 Temmuz Şehitleri Hatıra Fidanlığı’nda ilk fidanı toprakla buluşturan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarının altını çizerek, 15 Temmuz’u çocuklara ve gençlere unutturmamak gerektiğini söyledi.
Fidan dikimi programı hakkında bir açıklama yapan Yardımeli Derneği Malatya İl Temsilcisi Nihat Karadeniz, “Minnet borcu olduğumuz ve kendimizi her zaman borçlu hissedeceğimiz 15 Temmuz günü şehit olan 251 yiğidimiz adına, fidanlar dikmek istedik. Bu doğrultuda Battalgazi Belediyemiz İspendere Şifalı İçmelerinde bize yer açtılar. 15 Temmuz’un yıldönümünde şehitlerimizi anmak için Ihlamur ve fidanlar dikiyoruz. Amacımız; bu yiğitlerin o gün bu topraklara ve bu vatanın evlatlarının canına kastedenlerin başaramayacaklarını, ne kadar denerlerse denesinler yaptıklarının her zaman boşa çıkacağını fidan dikimlerimizle göstermek istedik. Yardımeli olarak Allah’ı ve dini kullanarak, insanları aldatılmaması için bu tip yapılarak kadar elimizden gelen tüm mücadelemizi göstereceğiz” şeklinde konuştu.

“Şehitlerimizin anısına fidanlarımızı toprakla buluşturduk”
Dualar eşliğinde dikilen fidanların ilk can suyunu da veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Dünya üzerinde bazı olaylar vardır ki, onları özellikle ölümsüzleştirmek gerekiyor. 15 Temmuz’da bu günlerden bir tanesi. Bu vatan ve millet için 15 Temmuz’da 251 yiğidimiz şehit oldu, 2197 yiğidimiz ise gazi oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise can sağlığı diliyoruz. Bu günler sürekli yaşanılmalı ve yaşatılmalıdır. Battalgazi Belediyesi ve Yardımeli Derneği olarak, 251 şehidimizin anısına İspendere Şifalı İçmelerimizde, fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Şehitlerimiz nasıl o gün toprağa düştüyse, onların adına 251 fidanda toprakla buluştu. Türkiye’de farklı zamanlarda milletin iradesine kast etmek için bazı darbeler yaşandı. Bu millet kendi iradesine ipotek koydurmayacağını, 15 Temmuz’da gösterdi. Bu önemli günü bu tür organizasyonlarla unutturmayacağız. Milletimizin her şeyin farkında. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Rabbim inşallah bu tür olayları bir daha bizlere yaşatmasın” dedi.

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