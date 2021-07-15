Raydaki kamyonet, yük treninin çarpmasıyla hurdaya döndü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, sürücüsünün geçemeyince demir yolunda bıraktığı kamyonete, yük treni çarptı. Kazada sürüklenen kamyonet, hurdaya döndü.
Kaza, öğle saatlerinde, Kuyulu Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit G., yönetimindeki 34 AV 3436 plakalı kamyonetle beton bloklar ile kapatılan kontrolsüz tren yolu geçidinden geçmeye çalışırken ray üzerinde kaldı. Sıkışan aracını hareket ettiremeyen Ümit G., rayda bırakıp gitti. Bir süre sonra yük treni, kamyonete çarptı. Trenin sürüklediği kamyonet, hurdaya döndü. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, kazada ölen veya yaralanan olmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-07-15 15:52:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.