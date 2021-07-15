Malatya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde Malatya’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde ilk olarak kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Öğretmen evi önünde başlayan korteje Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehteran eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ile birlikte 15 Temmuz Meydanı'na kadar yürüdü.

Sabah ezanına kadar sürecek anma programında saatler 00.13 gösterdiğinde, tıpkı 15 Temmuz 2016’da olduğu gibi Malatya’daki tüm camilerde aynı anda selalar okunacak. 00.20’de ise Fetih Suresi okunarak dualar edilecek.

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