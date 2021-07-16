Başkan Çınar, 15 Temmuz programında konuştu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “15 Temmuz milletimizin topyekûn kıyamı, dirilişi ve şahlanışıdır”

15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminin 5.Yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Meydanında düzenlenen anma programında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “15 Temmuz ülkemizdeki karanlık darbeleri, muhtıraları çöpe atan; millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığını ispatlayan önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 5.Yıldönümü nedeniyle Öğretmenevi önü ile 15 Temmuz Meydanı arasında gerçekleşen kortej yürüyüşü ile anma programına katılarak, Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğüne yönelik gerçekleşen saldırıları ve darbe girişimlerini kınadı.

Türk Bayraklarıyla süslenen 15 Temmuz Meydanındaki anma programında vatandaşlara seslenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 15 Temmuz’u asla unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletini parçalamak ve bölmek adına planlar yapan şer odaklarının hain planlarını birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek aşmaya devam edeceklerini belirten Çınar, “ Bugün devlet ve millet olarak hayatımızda gördüğümüz; en alçak, en sinsi, en kalleş saldırılardan birisi olan 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin 5. yıldönümü. Böyle bir günde bir yandan milletimizin kazandığı muhteşem zaferin sevincini, diğer yandan darbe girişimi esnasında şehadet şerbeti içen vatandaşlarımızın hüznünü birlikte yaşıyoruz. Yüce Allah’ın yardımı ve milletimizin cesaretiyle başarısızlığa uğrayan darbe girişiminde, hainlerin mermileri ve bombalarıyla şehit olanlara, Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı, gazilerimize şifalar diliyorum” dedi.

Çınar, “15 Temmuz tıpkı İstiklal Harbi gibi milletimizin topyekûn kıyamı, dirilişi ve şahlanışıdır.Milletimizin 15 Temmuz’da yazdığı destan öyle sıradan bir darbe teşebbüsü ve onu bastırma hikâyesi değildi. Bu ihanet ve milletimizin ihanete verdiği cevap, bizim için nesilden nesile aktarılması gereken kutlu bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Ezelde darbeler ile ezanlar susturulurken, 15 Temmuz’da salalar ve ezanlar darbeyi bastırmıştır. Karanlığın ülkemizin üzerine bir kâbus gibi çöktüğü o meşum gecede minarelerden yükselen salalar aydınlığın ve zaferin müjdecisi olmuştur. 15 Temmuz ülkemizdeki karanlık darbeleri, muhtıraları çöpe atan; millet iradesinin üzerinde hiçbir gücün olmadığını ispatlayan önemli bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz ülkemizi işgal etmeye çalışan kirli bir çeteye karşı, milletimizin verdiği kurtuluş savaşı mücadelesidir. O gece milletimiz; kadınıerkeği, genciyaşlısıyla nesiler boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza atmıştır. 15 Temmuz tıpkı İstiklal Harbi gibi milletimizin topyekûn kıyamı, dirilişi ve şahlanışıdır. Bu darbe girişimi milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamıştır. Üzerimize kara bir bulut gibi çöken o gecede; ülkemizi yükseltmek, güçlendirmek ve büyütmek için daha çok çalışmamız, daha çok mücadele etmemiz gerektiğini gördük. Birliği ve beraberliği, dostluğu ve kardeşliğiyle güzel olan ülkemiz o gece bunun en güzel örneğini sergilemiştir. Milletimiz o gece; ezanı susturmak, bayrağı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak ve geleceğimizi karartmak isteyen hainlere karşı, şanlı bir direniş göstermiştir. Milletimizin her ferdi; ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için gerektiğinde yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini o gece ispatlamıştır. İnşallah bundan sonra da aynı inanç ve ruhla ülkemize sahip çıkacak, birliğimizi beraberliğimizi koruyacağız. Bir kez daha 15 Temmuzda şehadet şerbeti içen yiğitlere Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın inşallah” şeklinde konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında kahramanca şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirip başsağlığı dileklerini paylaşan Çınar, 15 Temmuz gecesi İstanbul’daki gösteriler sırasında şehit düşen Malatya’lı Zekeriya Bitmez’in mezarını da ziyaret edip, dua etti.

Çınar ayrıca İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Gültekin,İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral ve AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile birlikte 15 Temmuz Gazisi Ömer Faruk Koşar’ı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.