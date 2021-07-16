Yeni Malatyaspor, Mert Örnek'i transfer etti

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor, Balıkesirspor'dan Mert Örnek'i renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor, TFF 1'inci Lig ekibi Balıkesirspor'un forvet oyuncusu Mert Örnek'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Balıkesirspor´da forma giyen 24 yaşındaki sağ bek Mert Örnek ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-07-16 12:35:35



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