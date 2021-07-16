Başkan Çınar, kurban bağışını Kızılay’a yaptı Çınar: “İyiliğe ve paylaşıma aracı olalım”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yıl ki kurban bağışını Türk Kızılay’ına yaptı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ile Yeşilyurt Kızılay Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz’ı Emanet Çarşısı'ndaki Doğal Ürünler Pazarında ağırladı.

Kurban bağışını Türk Kızılay’ına yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, “ Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Emanet Çarşısı, planlı ve düzenli faaliyetleriyle ülkemizde ki en güzel yardım merkezlerinden bir tanesidir. Hijyenik şartlarının yanı sıra teknik alt yapısı ve donanımıyla vatandaşlarımıza güzel hizmetler ulaştıran bu merkezimize bizlerde Türk Kızılay’ı olarak desteklerimizi sürdürmekteyiz. Bizler hayırseverlere daha fazla ulaşmak için kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği yapıyoruz. Yeşilyurt Belediyemiz ile de güzel bir işbirliği ağını kurup ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktayız. Türk Kızılay’ı kurban bağışlarını dünyaya örnek olacak şekilde yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Bu sene Türkiye dahil 21 ülkede kesimlerimiz devam ediyor. Yurt dışında mazlum, mağdur, ihtiyaç sahibi ailelerimize yardımlarımızı ulaştırarak gönüllerini ve dualarını alıyoruz. Yurt içinde yapılan bağışlarla da yine Kızılay modeliyle konserve haline getirilen kuşbaşı ve kıymalarımızı 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. ‘Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye’ sloganıyla bu bağışları kabul ediyoruz. Türkiye’nin farklı kentlerinde olduğu gibi kentimizde de bu kampanyaya yoğun bir ilgi var. Vatandaşlarımız bize inansın ve güvensin, bayrama çok az bir zaman kaldı, herkesin bağışlarını bekliyoruz. Kurbanları noter huzurunda, hijyenik şartlarda ve veteriner hekimlerin kontrolünde keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktayız. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve Yönetimi kurban bağışlarını Türk Kızılay’ına yaptılar, Allah hayırlarını kabul eylesin inşallah" dedi.

Emanet Çarşısına kurulduğu günden beri desteklerini esirgemeyen Türk Kızılay’ına teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Türk Kızılayı her zaman bizim göğsümüzü kabartıyor. Vatanına bayrağına, milletine ve demokrasisine sahip çıkan göz bebeği bir hayır kuruluşumuzdur. Türk Kızılay ile koordineli ve uyumlu çalışarak ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunuyoruz. Türk Kızılay’ının yanı sıra Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün tespit ettiği ailelerimize ulaşarak kendilerine verdiğimiz kartlarda buradan istedikleri gıda, temizlik ve yiyecek gibi ürünlerden temin ediyorlar. Kurban Bayramına da az bir zaman kaldı. Yeşilyurt Belediyesi Yönetimi olarak kurbanlarımızı Türk Kızılay’ına bağışlama kararı aldık. Kurban ibadeti toplumsal dayanışmayı ve yakınlaşmayı sağlaması bakımından çok önemlidir. Bu yıl Kızılay’a bağışta bulunarak kurban ibadetimizi yerine getirmekten memnuniyet duymaktayız. Türk Kızılay’a iyiliğe aracı olduğu için teşekkür ederim. Kızılay’ımızda bağışlanan kurbanları yurt içi ve yurt dışındaki mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahiplerine hijyenik şartlarda ulaştıracak. Planlı, düzenli ve tertipli bir çalışma modeliyle bu hizmetleri layıkıyla yerine getiren Türk Kızılay’ı ile bizler her zaman gurur duyuyoruz. Türk Kızılay ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatma anlamındaki işbirliğimizi bu tür yardımlarla daha güçlü hale getiriyoruz. Bizler Türk Kızılay’ını tercih ettik, vatandaşlarımızda gönül rahatlığıyla kurban bağışlarını Türk Kızılay’ına yapabilirler. Hayırseverlerimizin gerek Kızılay’ımıza gerekse de Emanet Çarşımıza yardım ve desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

Kızılay Yeşilyurt Şube Başkanı Dr. Dilek Korkmaz’da Türk Kızılay’ına desteklerinden dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundu.

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