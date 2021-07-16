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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Biz Anadolu’yuz ekibinden MTÜ’ye ziyaret

İHA

Biz Anadolu’yuz ekibinden MTÜ’ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ve İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Biz Anadolu’yuz" projesi kapsamında Kayseri`den Malatya’ya gelen 45 öğrenci ve görevli öğretmenleri tarafından Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne (MTÜ) ziyaret gerçekleştirildi.
Ziyaret programı kapsamında MTÜ Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni ziyaret eden öğrenciler, atlara binerek güzel zamanlar geçirdi ve daha sonra öğrenciler Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile bir araya geldiler.
Öğrencileri MTÜ’de misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Kayseri`den Malatya’mıza gelen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize “Hoş Geldiniz” diyoruz. Sizleri üniversitemizde görmekten ve misafir etmekten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu ziyaretleriniz bizler için çok anlamlı çünkü Anadolu’daki dostluk ve kardeşlik duyguları gelişmesi, kültürel değerlerin gençlik yıllarından itibaren aktarılması bizler için çok değerli. Buraları gezmeniz, görmeniz, tanımanız dayanışma ve siz gençlerin bilgi ve görgülerinin artması açısından da son derece önem taşıyor. İnşallah sizler üzerinden Malatya’mız ve Kayseri arasında uzun yıllar sürecek güçlü gönül köprüleri kurulacaktır” dedi.
Rektör Karabulut, öğrencilere projeler yapmaları ve eğitimlerine önem vermeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, “Güzel projeler yapın, TÜBİTAK projelerine başvurun, üniversitemizde yapılan çalışmalarla da inanıyorum ki geleceğinizde çok başarılı olacaksınız. Anadolu dolu dolu demişsiniz. Evet burası da dolu dolu. Kayısısıyla, yeşiliyle, doğasıyla ve bilimiyle. Toprakla buluşan her türlü tohumun meyveye dönüşmesi gibi bilim de toprak ile buluştuğu zaman çok güzel ürünler çıkıyor bizler de buna ev sahipliği yapıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Ailelerinize, anne babalarınıza her zaman hürmetkar olun, onların söylediklerini yapın onlar sizi yanlış yönlendirmez. Hocalarınızı dinleyin onlar size her zaman yol açacaktır. Bol ders çalışın, üniversite eğitiminde yabancı dil çok önemli. Lütfen bundan sonraki süreçte yabancı dili çok iyi öğrenmeye çalışın çünkü bir dil bir insan, iki dil iki insan. Hepinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

“Üç gece, dört gün Malatya’da misafir ediyoruz”
Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Fırat Gençlik Merkezi Müdürü Şeyma Eryılmaz da program hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Bu proje bakanlığımızın bir projesi. Biz Anadolu’yuz projesi ile dönem dönem gençlerimizi üç gece, dört gün Malatya’da misafir ediyoruz. Geçen hafta Gaziantep buradaydı, şimdi Kayseri burada ve bayramdan sonra da bir aksilik olmazsa Şanlıurfa’yı misafir edeceğiz ve yine bir aksilik olmazsa biz de Kayseri’ye bayramdan sonra misafir olacağız. 6,7,8 ve 9. Sınıftaki öğrencilerimizi Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezlerimiz belirledikten sonra bizler şehirlerimizde misafir ediyoruz. Tabii ilk aklımıza gelen rektörlerimiz, kaymakamlarımız, valilerimizi ziyaret ettiriyoruz. Çocuklarımıza şehrimizi sevdirmeye çalışıyoruz ki ileride bizim gençlerimiz olabilsinler, şehir hakkında ön yargıları varsa bunları yok edebilsinler” ifadelerini kullandı.

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