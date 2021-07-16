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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder, hafızlık icazet merasimine katıldı

İHA

Başkan Güder, hafızlık icazet merasimine katıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Necati Gök Erkek Yatılı Kur’an Kursu ve Ilıcak Yatılı Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimlerinin ardından hafız olan 25 öğrenci için düzenlenen programa katıldı.
Battalgazi İlçe Müftülüğü tarafından Necati Gök Erkek Yatılı Kur’an Kursu ve Ilıcak yatılı Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimlerinin ardından hafız olan 25 öğrenci için program düzenlendi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte düzenlenen icabet merasimine katıldı. Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir tarafından karşılanan Başkan Güder, hafız olan erkek öğrencileri tek tek kutlayarak, Hazreti Muhammed’in (S.A.V) ahlakı ile yaşamalarını ve onu topluma öğretmeleri tavsiyesinde bulundu. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan Hafızlık icazet merasimi, kuran bülbülü hafızların belgelerini almaları ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.
Program öncesi kısa bir konuşma gerçekleştiren Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, “Necati Gök Yatalı Erkek Kur’an Kursumuz ve Ilıcak Yatılı Kur’an kursumuzda 25 öğrencimiz 2,5 yıllık hafızlık eğitimlerini tamamladılar. Bu kardeşlerimizi ben yürekten kutluyorum. Gerçekten Kuranı Kerim’i öğrenmek ve okumak farklı bir şey ama Kuran’ı Kerimi ezberlemek ve bunu kendi hafızasında tutabilmek çok farklı bir şey. Genç kardeşlerimiz bizim yapamadığımızı, başaramadığımızı yaptılar. Kendilerini yürekten tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Kendilerine ve ailelerine uzun, sağlıklı bereketli ömürler diliyorum. Tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
25 hafızı tebrik eden AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Yaradan, ‘Sizin en hayırlınız Kur’an öğrenen ve öğretendir’ diyor. İnşallah sizde bu hayra nail olmak için bir gayret içindesiniz. Rabbim sizleri muvaffak etsin. 20 sene önceki dönemin idarecileri, sizin gibi Kur’an bülbüllerini görselerdi rahatsız olurlardı. O dönemin Başbakanı; ‘Siyasi hayatıma mal olsa bile ben bu İmam Hatipleri kapatacağım’ demişti. Onların tek amacı İmam Hatiplerin önünü kapatmaktı. Ama bu dinin ilelebet Allah’ın koruması altında olduğunu bilmiyorlardı. Allah’a hamd olsun kendisi siyasi hayatına mal oldu. Bu güzel çalışmalardan dolayı Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yarının gençleri olarak, yarının dindar nesli olarak bu ülkenin yönetilmesi noktasında söz sahibi olacağınıza inanıyorum. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim etsin” ifadelerini kullandı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, hafızlığın faziletine dikkat çekerek, “Sizler Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in ahlakı ile yaşayacak ve onu öğreteceksiniz. Bu şekilde geleceğe çok daha iyi ve ayakları yere basan bir toplum olacağız. Allah ezanı bu topraklardan susturmasın, bu milleti kıyamete dek devam ettirsin. Bugün burada İlçe Müftülüğümüze bağlı Yatılı Kur’an Kurslarımızda aldıkları eğitim sonrası Kur’anı Kerim’i ezberleme başarısı gösteren 25 öğrencimizin bu başarılarını taçlandırmak üzere bir arada olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Ne mutlu sizlere, vaktinizi Allah’a adıyorsunuz. Vaktinizi Allah için harcıyorsunuz. Sizleri gönülden seviyoruz. Allah sizin sayınızı arttırsın. İnanıyorum ki ve biliyorum ki; Allah bir insanın yardımcısı ise başka yardımcıya gerek yok. Allah bir insana destek verirse, başka hiçbir insanın desteğine ihtiyaç yok. Ben hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepiniz sorumluluk sahibi çocuklarsınız. Sizin yaşıtlarınız cadde de ve sokakta oyunlar oynarken, sizler Kur’an okuyorsunuz. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var. Yanımızda kıymetiniz çok fazla. İyi ki varsınız, Allah varlığınızı daim eylesin. Şuan ki şuur ve bilinçle ilerdeki hayatınıza devam etmenizi sizlerden rica ediyoruz. Ne güzel anne ve babanız var ki sizi bu yaşta Allah’a muhatap kılmış. Onlarında ellerinden öpüyorum. Peygamber efendimize komşu eylesin. Hepinizden dua istiyorum. Allah’a emanet olun. Başarılarınız daim olsun” diye konuştu.

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