24. Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali başladı Malatya’yı hep birlikte geleceğe taşımak gibi bir misyon yüklendik

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan Kayısı Festivalinin 24’üncüsü Şemsiye Sokak’ta düzenlenen programla başladı.

Şemsiye sokakta düzenlenen programa Malatya Valisi Aydın Baruş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İlçe Belediye Başkanları, Siyasi Parti İl Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Kayısı Festivalinin tertip edilmesinde büyük emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, “Gönül isterdi ki daha kapsamlı ve daha çok katılımlı bir Kayısı Festivali yapalım. Programımızın tertip edilmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına Malatya Ticaret Borsası olarak teşekkür ediyoruz. Malatya, Anadolu’nun en kıymetli illerinden bir tanesi. Dünya kuru kayısı başkenti olarak adlandırılan, dünyanın yaklaşık 115 ülkesine kayısı ihracatı gerçekleştiren, yıllık ortalama 100 bin tonun üzerinde kuru kayısı üretimi gerçekleştiren ve buna paralel olarak da 100 bin ton ihracatla beraber şuanda 400 milyon dolarla hem ülke ekonomisine hem de Malatya ekonomisine önemli bir gelir sağlayan çok önemli bir iliz. 2020 yılında kayısıyla ilgili çok önemli yatırımlar gerçekleştirildi Malatya’da. Bir taraftan kuru kayısı lisanslı depoculuğunu hayata geçirirken, Malatya Ticaret Borsası ve Fırat Kalkınma Ajansıyla beraber organize sanayi bölgesinde inşa ettiğimiz depoyla beraber, Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkılarıyla özellikle şuanda bitmek üzere olan 5 bin ton kapasiteli Avrupa Birliği ile yapmış oldukları çok önemli bir projeyle beraber Malatya kayısısını hak ettiği noktaya taşımak için hep beraber birlikte yoğun bir mesai veriyoruz ve çalışmalarımız devam ediyor. Konu kayısı olunca bütün siyasal çıtaları bir tarafa bırakarak bizlere her türlü desteği sağladıkları için siyasilerimize teşekkür ediyorum. Ama en önemlisi 2020 yılında yapılan yatırımlara ve kayısıya özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın sağladığı bütün katkı ve desteklerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.



“Kayısı Malatya’mızın milli ürünüdür”

Festival hazırlıklarının çok kısa bir süre içerisinde yapıldığını belirten Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, “24. Kayısı festivalinin bütün Malatya olarak gönülden coşkuyla ama fiiliyatta coşku tam değil. Gönülden Malatyalı olan herkesin Malatya paydası olan kayısıda birlikte olma kararlılığı var. Ancak fiiliyatta süreç öyle aksaklıklarla geliyor ki bir taraftan covid hadisesi nedeniyle geçtiğimiz yıl etkinliğimizi yapamadık. Temmuz ayının başına kadar ne olacağı belli değildi. 15 Temmuz akabinde Kurban Bayramı. Ancak, Büyükşehir Belediyesi olarak milletimizin gönlündeki coşkuya tercüman olma anlamında kesintiye uğratmadan festivalimizi gerçekleştirelim istedik. Zaman çok kısa olduğundan dolayı Kültür Bakanlığımız festivalimize paydaş olamadı. Netice itibariyle Malatya kayısının başkenti biz buna güneşin altın yumurtası diyoruz. Kayısı Malatya’mızın milli ürünü Malatya’mızda dünyanın kayısı başkentidir. Festivallerin temel amacı toplumdaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın tezahürüdür. Bugün buradaki bu tablo birlikteliğin en güzel göstergesidir. Bu anlamda bu birliktelikte paydaş olan ve bu katılımı gerçekleştirerek bizi onore eden ve Malatya paydasında biz biriz diyen bütün değerleri takdir ettiğimi ve onlara teşekkür ettiğimi burada ifade etmek istiyorum. Bizim amacımız şehrimizin gülistan olmasıdır. Hacı Bektaşi velinin ifade ettiği gibi, İnsan taşın toprağın arasında şehri inşa ederken kendisini inşa eder. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk olanın şehri gülistan olur diyor. Biz şehrimizi gülistan yapmak üzere buradayız. Yunus Emre’nin dediği gibi, ‘Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi işi dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldik. Gelin tanış olalım işi kolay kılalım sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz’ biz bu şehrimizde birliğin beraberliğin timsali olmamız lazım. Bu şehirde yanan ışık birlik, beraberlik ve dayanışma ışığı Türkiye’ye örnek ve rol model olacak. Malatya mazisine layık istikbale doğru emin adımlarla yürüyor. Festivallerin, kültür etkinliklerinin temel amacı toplumdaki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu ihdas etmektir. Bugün Malatya huzur kentidir. Yani Darül Rifattır, seçkin insanların yaşadığı diyardır. Himmetli zatların yaşadığı diyardır. Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi ‘Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız’ hep birlikte Malatya olacağız diyoruz. Festivalimizi bütün ilçelerimizi de içerisine alacak bir şekilde kutlanmasını çok arzu ediyoruz. Ama yaşanan süreç sonrasında sadece festivalimizi temsili anlamda bir kutlamaya dönüştürdük. Festivalimizin kortej yürüyüşünü yarın saat 19.00’da gerçekleştireceğiz. Kortej yürüyüşümüzde toplumun her kesim ve kesitinde fotoğrafları görmeyi arzu ediyorum. Bu şehirde en temel görevimiz huzur ve güveni tesis etmektir. Malatya tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak dünyanın en modern lisanslı kuru kayısı deposunu yapıyoruz ve tamamlanmak üzere. Yanına Malatya’mıza yakışır Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi yapıyoruz. 5 bin kişilik Kapalı Spor salonu, jimnastik salonu, gençlik karşılama merkezi, Fuar Merkezi yapıyoruz. Yeni yollar açıyoruz Güney ve Kuzey Kuşak Yolları, Anayurt Bulvarı, Danişmendgazi Bulvarını yapıyoruz. Altyapı üstyapı çalışmalarımız devam ediyor. Bütün ilçelerimize arıtma tesisi yapıyoruz. Malatya’mızı bütün anlamıyla temayüz ettirecek terakki ettirecek hizmetleri bir taraftan hükümetimiz bir taraftan yerel yönetimler olarak bizler Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlıyoruz. Asfaltlama çalışmalarında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 2 bin km asfalt çalışması gerçekleştirdik. Bunu yapan bir başka belediye yok. Dün Battalgaziyle kahramanlık destanları yazan şehir, Arslantepeyle medeniyet destanları yazan bu şehir, Sadreddin Konevi, İbni Arabi ve Niyazi Mısrilerle ilim irfan destanı yazan bu şehir bizi hizmet destanları yazmaya mahkum etmiştir. Cumhurbaşkanımızla, Hükümetimizle, Milletvekillerimizle ve Belediye Başkanlarımızla bu şehri geleceğe hazırlamak gibi bir misyon yüklendik bu misyonu da mazisine layık istikbale hazırlamak dedik. 24. Kayısı festivalimizin başta Malatya’mıza ve Dünya kayısı piyasasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



“Başkanımızın yaptığı iş çok kıymetli”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ı kutlamak istiyorum. Festivaller kentin tanıtımı ve kentin yetişen ürünlerinin tanıtımı için önemli. Bu nedenle Başkanımızın yaptığı iş çok kıymetli. Bizimde bunu desteklediğimizi belirtmek istiyorum. Kenti kent yapan mahallelerin büyüklüğü, nüfusun büyüklüğü ya da binaların çokluğu değil, kenti kent yapan o kentin yetiştirmiş olduğu değerlerdir. Bunlardan birisi de kayısıdır. Dünya’da nereye giderseniz gidin kayısı denilince akla Malatya geliyor ve Türkiye’de nereye giderseniz gidin kayısı denilince akla Malatya geliyor. Bu nedenle kayısının korunmasında ve tanıtılmasında bizlerin de katkıda bulunması gerekiyor. Festivaller sadece insanların güldüğü, eğlendiği etkinlikler değildir. Eğlenilmelidir ama ürünlerin tanıtıldığı, kentin o gününe sahip çıktığı önemli etkinliklerdir. Malatya şanslı bir şehir. Allah’ın lütfu kayısımız Malatya’mızda yetişiyor. Sadece tarım ürünleri bakımından şanslı bir şehir değil, yetiştirdiği insanlar bakımından da Malatya şanslı bir ilimiz. Hep gurur duyuyoruz. Malatya Türkiye Cumhuriyeti’ne iki Cumhurbaşkanı yetiştirmiş bir kentimiz. Kurtuluş Savaşı’nın mimarlarından İsmet Paşayı yetiştirmiş bir şehir Malatya. Yine hemşerisi olmaktan gurur duyduğumuz Malatya denilince akla gelen Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı yetiştirmiş bir ilimiz. Kentin büyümesi, gelişmesi ve birliği beraberliği için bu insanlara da sahip çıkmamız lazım. Hiç kuşkusuz kayısı ortak paydamız ama bir ortak paydamız var o da sarı kırmızı renkleriyle Malatyaspor. Ona da hep beraber sahip çıkmalıyız. Kentin değerlerini unutmamak lazım. Biz festivalleri destekliyoruz. Malatya’yı kapsayacak şekilde festivallerin yapılmasını destekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Malatya kayısı başkenti olmayı hak ediyor”

Soğuk suyu ve eşsiz iklimiyle Malatya’nın kuru kayısının başkenti olmayı hak ettiğini dile getiren Malatya Valisi Aydın Baruş, “Kayısı denilince tabi ki bütün dünyada Malatya akla geliyor. Biz Malatya’ya Kayısının Başkenti diyoruz. Şu anda altında terlediğimiz kızgın güneşi, soğuk suyu ve eşsiz iklimiyle Malatya kuru kayısının başkenti olmayı hak ediyor. Dünya ticaretinde kuru kayısı ticaretinin yaklaşık yüzde 70’ini elinde bulundurmasıyla ve kuru kayısının yılda yaklaşık 300 milyon dolar civarında ülke ekonomisine değer kazandırmasıyla Malatya bu övgüyü her zaman hak ediyor. Malatya’da yaklaşık 850 bin dönüm alanda kayısı ağacı dikili. Malatyalı yıllardır kayısıdan geçimini sağlıyor. Dolayısıyla alın terinin emeğinin karşılığını almak istiyor. Çok şükür kayısı ürününü değerlendirme yönünde Malatya büyük atılımlar yapıyor. Ticaret Borsamızın ve Büyükşehir Belediyemizin inşası devam eden ve bitme aşamasında olan lisanslı depo hem kayısının değerini bulması hem de kayısı ürünlerinin çeşitlendirilmesi anlamında çok büyük değer taşıyor. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın kayısıya olan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin desteğinin ilan etmesiyle birlikte çiftçimiz gerçekten büyük bir güvenceye kavuştu. Bu yılki kayısı gelirimiz çok daha fazla olacak. İnşallah üreticimizin de yüzü daha fazla gülecek alın terinin karşılığını daha fazla bir şekilde alacak. Malatya sadece kayısı ile ünlü değil. Yetiştirdiği ünlüleriyle, insanıyla, Türkiye’ye önderlik etmiş kişilikleri ile övülmeyi hak eden bir şehir. Diğer taraftan kültür ve sanat hayatı da gerçekten çeşitli ve çok değişik toplum kesimlerinin barış ve kardeşlik içerisinde yaşamayı bildiği bir şehir. Bu anlamda Malatya’nın sosyal uyumu Türkiye’ye örnek bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Bundan da gurur duyuyoruz. Kültür değerlerimizin başında gelen Arslantepe Höyüğü’nün dünyaya tanıtılması çok önemli. Şu anda UNESCO dünya mirası listesinde daimi olabilmek için çalışmalar devam ediyor. İnşallah Arslantepe dünya kalıcı miras listesine girdiği takdirde Malatya’nın tanıtımı ve Malatya’nın kültürünün dünyaya anlatılması anlamında çok büyük mesafeler kat edeceğiz. Diğer taraftan Malatya müzeler şehri. Çeşitli alanlarda ve çeşitli alanlarda çok güzel müzelere sahip Malatya. Biz Malatya’mızın aynı zamanda gastronomisi ile de ön plana çıkmasını istiyoruz. Bunu için de çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçlerde aynı kayısı festivalinde olduğu gibi sokak etkinlikleriyle gastronomi festivallerinde de bir araya geleceğiz. Tüm Türkiye’ye ve dünyaya Malatya’nın yemeklerinin lezzetini tanıtacağız, dünyanın bunlarla tanışmasını temin edeceğiz. Malatya 24. Kültür Sanat ve Kayısı Festivali’nin Malatya’nın birlik ve beraberliğine, kardeşliğine bir arada olmasına çok büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum inşallah bu festival amaçlanan bu kardeşliği sağlama yönünde bize de yardım eder ve Malatya’daki tüm toplumsal kesimleri bir araya getirir, Malatya’nın değerini hep birlikte ileriye götürme yönünde çalışma azmimizi tazeleriz. Festivalin hazırlanmasında Büyükşehir Belediye Başkanımız ve değerli ekibine ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından “Dünden Bugüne Kayısı Festivali Sergisi” gezildi. Daha sonra da PTT önündeki çeşmeden vatandaşlara kayısı hoşafı ikram edildi.

