Rektör Kızılay’dan pandemiye rağmen iyi eğitim vurgusu

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, “Pandemi sürecinde öğrencilerimiz uzaktan eğitimle de olsa çok kaliteli, etkili ve iyi bir eğitim aldılar” dedi.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 20202021 eğitim ve öğretim yılı mezunları için mezuniyet töreni düzenlendi.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Durmaz, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Berat Doğan ve Dr. Öğr. Üyesi Cihangir Boztepe ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.



Durmaz’dan asıl mücadele şimdi başlıyor vurgusu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Durmaz, Mühendislik Fakültesinin dünyada olması gereken yerde olmadığına dikkat çekerek, bu sorunun öğrenci potansiyeli açısından çözülebileceğinden söz etti.

Durmaz, “Değerli mezun arkadaşlarım gün sizin gününüz. Mutlu olmak ve gururlanmak sizin en büyük hakkınız. Ancak şunu da belirtmek isterim ki asıl mücadele şimdi başlıyor bizler eğitiminiz boyunca size bir yapbozun parçalarını verdik ama bu yapboz parçalarını birleştirip tamamlamak ve büyük resmi oluşturmak sizin azminiz, merakınız ve girişimciliğinizle ilgili. Sizden bu anlamda üstün bir performans bekliyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz. Üzülerek belirtmek istiyorum ki mühendislik alanında maalesef dünya ölçeğinde çok iyi bir noktada olmamız gereken yerde değiliz. Ülke olarak dünyada söz sahibi olabilmemiz, bu alanda başarılı olmamıza bağlı. Bugün gelişmiş ülkeler Fen ve Mühendislik alanlarında sanatta, sporda her alanda üstün başarılar göstererek gelişme göstermiş ülkelerdir. Dolayısıyla bizler de eğer büyük bir ülke olmak istiyorsak bu alanlarda başarılı olmak zorundayız. Çok genç bir potansiyelimiz var. Genç nüfusumuz, üniversite nüfuslarımız belki bazı Avrupa ülkelerinin toplam nüfusundan bile daha fazla. Dolayısıyla başarılı olmamız için elimizde çok önemli bir potansiyelimiz var. Önemli olan bu potansiyeli değerlendirmek ve bunu faydaya, gerçek başarıya dönüştürmektir. Tabi burada genç arkadaşlarımıza görev düştüğü kadar biz öğretim üyelerine de çok büyük görevler düşüyor. Bizler kendimizi yetiştirirsek, kendimizi yenileyerek çağın gereklerine göre donanımımızı artırırsak, öğrencilerimizin vizyonunu arttırırsak biz de bu noktada elimizden geleni yapmış oluruz. Dolayısıyla hepimize önemli görevler düşmektedir” ifadelerini kullandı.



Kızılay’dan pandemiye rağmen iyi eğitim vurgusu

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay pandemi ile birlikte eğitim sisteminde uzaktan eğitime geçiliş sürecinden söz ederek, “Bu sene mezuniyet törenlerimizi, dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizi etkileyen Covid19 pandemisi nedeniyle kısmi olarak yapabiliyoruz ancak geçen sene bunu da yapamamıştık. Bu sene hiç olmazsa dereceye giren öğrencilerimiz için fakültelerimizde ve bugün öğleden sonra da tüm üniversitemizde dereceye giren öğrencilerimiz için bir tören gerçekleştireceğiz. Covid pandemisi büyük bir insanlık imtihanı oldu. Birçok şeyde kesinti oluşturdu ama hayat da bir taraftan devam etti. En önemlisi eğitim kesintiye uğramadan devam etti. Ama ağırlıklı olarak da uzaktan eğitim oldu. Belki de uzaktan eğitimin uygulandığı alanlar arasında en zor alanlarından biri de mühendislik eğitimi oldu. Mühendislik eğitimi yüz yüze eğitimin ağırlıklı olduğu, problem çözme ve hesap ağırlıklı bir eğitim olduğu için uzaktan eğitimin en zor olduğu alanlardan biriydi. Ama sizler bütün bu zorluklara karşı derslerinizde büyük başarılar göstererek üniversitemizden mezun oluyorsunuz. Mühendislik Fakültesi öğrencilerimiz üniversitemizin gurur duyduğu şeref ve onur listesinde olan öğrencilerden oluşuyor. Bugün burada bölümlerinde dereceye giren öğrencilerimize diplomalarını ve plaketlerini vereceğiz” şeklinde konuştu.



“Mühendislik Fakültesi üniversitemizde birinciliği almış durumda”

Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin üniversite genelinde başarı elde ettiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Bu yıl toplamda 7 bin 500 civarında mezun vereceğiz. Bu mezunlar içerisinde üniversite birincisi olan mezunumuz da Mühendislik Fakültesinden. Mühendislik Fakültemiz üniversitede birinciliği almış durumda. Ben bu başarılarından ötürü genç mezunlarımızı, kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Onları yetiştirip bizlere emanet eden başta anne ve babaları olmak üzere tüm ailelerine teşekkür ediyorum ve öğrencilerimizi bildikleri her şeyi öğretip onları tam donanımlı bir şekilde mezun etmemizi sağlayan değerli hocalarımıza ve Mühendislik Fakültesi yönetimine çok teşekkür ediyorum. Mühendislik Fakültesi üniversitemizin çok önemli yıldız fakültelerinden biridir. Bölümlerimizde çok güçlü insan kaynaklarımız bulunmaktadır. Pandemi sürecinde öğrencilerimiz uzaktan eğitimle de olsa çok kaliteli, etkili ve iyi bir eğitim aldılar. Hocalarımız tüm bilgi, beceri ve birikimlerini öğrencilere aktardılar. Bu dönemde göstermiş oldukları başarılardan dolayı başta eğitimci hocalarımız olmak üzere dekanımızı, dekan yardımcılarımızı ve fakültemizin çalışma ekibini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmasının sonunda bir hekim olarak Covid19 ile mücadelede aşının önemli olduğunu düşündüğünü belirten Rektör Kızılay, tüm öğrencileri ve akademik personeli aşılarını olmaya davet etti.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi birincisi Bünyamin Ertaş’ın mezuniyet konuşmasından sonra dereceye giren öğrencilerin ilanı, mezunlara diploma takdimi ile devam eden program öğrencilerin keplerini sallamaları ile sona erdi.



Ertaş fakülte birincisi

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Bünyamin Ertaş fakülte birinciliğini elde ederken, fakülte ikincisi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammed Tarık Yıldız, fakülte üçüncüsü ise Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencisi Betül Kahya oldu.

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