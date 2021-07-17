Gözaltına alınan 12 tutuklama uyuşturucu satıcısı tutuklandı

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Malatya’da geçtiğimiz günlerde değişik uyuşturucu maddeleri ele geçirilmesinden sonra gözaltına alınan 12 uyuşturucu sokak satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 13 Temmuz 2021 tarihinde, Malatya il merkezi ve Doğanşehir ilçesinde yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Malatya E tipi cezaevine konuldular.

Operasyon kapsamında, 123 gram Metamfetamin, 2 gram Kokain, 1,83 gram Sentetik Kannabinoid, 4 adet yeşil reçeteye tabi hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirilmiş, konu ile ilgili 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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