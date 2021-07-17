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Yeşilyurt’ta bayram hazırlıkları tamamlandı, 44 noktada kurban satış ve kesim işlemleri yapılacak

İHA

Yeşilyurt’ta bayram hazırlıkları tamamlandı, 44 noktada kurban satış ve kesim işlemleri yapılacak

Kurban Bayramı’nın Yeşilyurt’ta huzurlu, mutlu ve güzel bir şekilde idrak edilmesi için gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 26 Temmuz’a kadar sürecek olan Kurban Bayramı tatili için Yeşilyurt’un tüm bölgelerinde ek tedbirler aldıklarını söyledi.
Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kurban Bayramının manevi atmosferine yakışır bir şekilde kurban ibadetinin ve ziyaretlerin gerçekleşmesi için her türlü önlemi aldık. Vatandaşlarımız, 44 farklı noktada hizmet verecek olan kurban satış ve kesim yerlerinde kurban ibadetlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapabilecekler” dedi.

Vatandaşların hem kurban ibadetini hem de ziyaretlerini güzel ve huzurlu bir şekilde yapabilmesi adına bayram süresince görevlendirilen ekiplerin sahada yer alacağını belirten Çınar, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın sorun yaşamaması, ibadetlerini kolayca yapabilmeleri amacıyla; kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi, bu alanların insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden uygun hale getirilmesi ve kurban bayramında alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Bayram süresince mesai yapacak olan ilgili birim müdürlüklerimize ve personellerimize görevlerini tevdi ettik. İlçe genelinde adeta seferberlik ilan edip, bayramın güzelliğine ve ruhuna yakışan hizmetlerimizi bir kez daha 7’den 70’e herkesle buluşturacağız. Temizlik, Tarımsal Hizmetler, Zabıta, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, bayram boyunca görev başında olacaklar. Market, pastane ve kasap gibi işyerlerimizde rutin olarak yaptığımız denetimlerimizin sayısını artırdık, bayram boyunca da bu denetimler devam edecektir. Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerimiz, hem kurban kesim yerlerinde hem de çöplerin alınmasında aralıksız mesai yapacak olup, vatandaşlarımızın isteklerine göre çalışma alanları genişletilecektir. Görevlendirilen personellerimiz, kesim noktalarının temizliği, kurban atıkların kaldırılması ve oluşacak diğer sorunlarla ilgili anında müdahalelerde bulunacaktır. Çöp toplama araçları da kurban atıklarını toplamak için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürecektir. Hemşehrilerimiz istek ve taleplerini 444 8 910 nolu Çağrı Merkezimiz üzerinden ilgili birimlere rahatlıkla iletebilirler, gelen taleplere göre hareket edecek olan ekiplerimiz sorun ve sıkıntılara anında müdahale edeceklerdir” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde belirlenen 44 adet kurban satış ve kesim yerinin vatandaşların hizmetinde olacağını vurgulayan Çınar, “Veteriner Hekim, Belediye Zabıtası ve Din Görevlilerinden oluşan Kurban Denetim Birimi ekiplerimiz, kurban kesim yerlerinde hem dini hem de sağlık kurallarına üst seviyede dikkat edilecek olup, kurbanlıkların sağlık kontrolleri titizlikle yapılacaktır. Sağlık durumu kesime elverişli olmayan kurbanlıklar satış alanına kesinlikle alınmayacak olup, gerekli uyarılar yapılacaktır. Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, yeni tip korona virüs bulaşma riskini en aza indirmek için her türlü tedbiri alacağız. Belediye ekiplerimizce ücretsiz kurban poşeti dağıtımı yapılacak olan kurban kesim ve satış yerlerinde sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanmasına ayrı bir özen gösterilecektir. Temizlik İşler Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz kurban satış ve kesim noktalarında ki çöp konteynırlarını dezenfekte aracıyla parfüm içeren yıkama suyu ile temizleyerek bu alanların hijyenine önem vereceklerdir. Kurban hizmetleri komisyonunca belirlenen yerler dışında, cadde ve sokak gibi yerlerde kesim yapanlar tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulanacaktır. Kurban Bayramı Namazı için Gedik Namazgah Alanında hemşerilerimizle buluşmayı ümit ediyoruz. Kurban Bayramının ilk sabahında 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızla bir arada olup, bayramın ilk heyecanını hep birlikte yaşamayı temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın başta bayram namazı olmak üzere vakit namazlarını sakin ve güzel bir atmosferde eda edebilmeleri için camilerimizin iç ve dış alanlarının temizliğine başlayan ekiplerimiz, gelen taleplere göre bayram boyunca bu hizmeti sürdürecektir. Bununla birlikte mezarlık ziyaretlerinin rahat ve huzurlu bir ortamda yapılması içinde ilçemizin farklı bölgelerindeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürmekteyiz. Belediye ekiplerimizin gayreti ve çabası, hemşerilerimizin destekleriyle inşallah güzel ve huzurlu bir bayramı hep birlikte doyasıya yaşayacağız. Malatyalılar ve Yeşilyurt’luların mübarek Kurban Bayramlarını bir kez daha en kalbi duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Bu arada, Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde belirlenen 44 adet kurban satış ve kesim yerleri hakkında Yeşilyurt Belediye web sitesinden bilgi alınabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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