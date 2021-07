Kayısı festivali, Kutsi ve Zara konseriyle sona erdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen 24’üncü Kültür Sanat ve Kayısı Festivali, Kutsi ve Zara’nın sahne aldığı yoğun katılımlı konserle sona erdi.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda yapılmayan ve bu yıl mütevazı bir şekilde gerçekleştirilen 24.Kültür Sanat ve Kayısı Festivali’nin son gününde Kutsi ve Zara konseri yer aldı. Büyükşehir Belediye Binası yanına kurulan alanda Malatyalılar konseri takip etmek için bir araya geldi. Festivalin son gününe, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, il protokolü, siyasi parti il ve ilçe başkanları, STK’ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Uzun bir süredir pandemi nedeniyle sosyal etkinliklerde bir araya gelemeyen Malatyalılar Kutsi ve Zara’nın sahne aldığı festivalin son gününde doyasıya eğlendi. On binlerce Malatyalı, Kutsi ve Zara’nın seslendirdiği şarkılara eşlik ederek, Kayısı Festivaline olan özlemlerini giderdi.

Konser öncesinde açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı konuşmada, “Kayısı festivali bilindiği gibi uzun süre inkıtaaya uğramıştı. 2019’da göreve geldiğimizde kayısı festivalini tekrardan başlattık. Ardından pandemi ve deprem hadisesiyle birlikte kayısı festivaline ara vermek zorunda kaldık. Bu yıl ise bilindiği gibi maske, mesafe ve hijyen koşullarına uyma noktasında devletimizin, hükümetimizin ve sağlık bakanlığımızın aldığı kararları Sayın Cumhurbaşkanımız 2 Temmuz’dan sonra normalleşme sürecini açıklayınca kısa kalan sürede en azından mütevazı bir şekilde festivalimizi gerçekleştirelim dedik. Malatya’nın milli ürünü olan ve Dünya’nın başkenti olarak tabir ettiğimiz, güneşin altın yumurtası olarak ifade ettiğimiz kayısının festival anlamında 24’üncüsünü yapma kararı aldık. Malatyalı hemşerilerimizin sosyal hadiselere gösterdiği ilgilinin en büyük göstergesi festivalimizdeki kalabalıktır. Ben bütün Malatyalı hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah 25’inci Kayısı Festivalimizi önümüzdeki yıl hafta boyunca sürecek ve Malatya, Türkiye ve Dünya anlamında uluslararası kayısı festivali şeklinde icra edilecektir. Temennimiz ve dileğimiz süreç içerisinde covid belasının hem milletimizin hem de insanlığın yakasından düşmesidir. Göreve geldiğimizde artık kayısının Malatya’ya olan katma değeri 250300 milyon dolar olarak sabitlenmeyecek. En az 5 milyar dolar olan dünya piyasasındaki kayısı katma değerinin 2 milyar dolarını Malatya’da, Malatyalı üreticilere, Malatyalı tüccarlara kazandırmamız gerekir dedik. Bunun için lisanslı depolar yapıyoruz. Şire Pazarları yapıyoruz. Kayısıyla ilgili farklı çalışmalar yapıyoruz. Kayısının ürün olarak, gıda olarak ve ambalaj olarak çeşitlendirilmesi çalışmalarını da yürütüyoruz. Biz bu yola çıkarken bizlere en büyük projemizin ne olduğunu sordular. Bende tekbir cümle söyledim ve dedim ki, sosyal entegrasyon projesi. Malatya’nın birliği, beraberliği, dirliği ve düzenidir dedim. Hizmetler işin kolay tarafı. Hizmetleri yaparken Malatya’nın tarihine bakmamız lazım. Biz Malatya’yı tarif ederken, insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri olarak tarif ediyoruz. Geçmişte Malatya’da yaşayanlar medeniyet destanları yazmışlar. Malatya’da kahramanlık destanları yazmışlar. Malatya’da ilim irfan destanları yazmışlar. Dolayısıyla bizlerde Malatya’da hizmet destanları yazmakla mükellefiz. Biz onu yapıyoruz. Tarihin bize vermiş olduğu sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. İlimizin valisiyle, siyasilerimizle, STK’larımızla ve bütün sosyal taraflarla Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında el ele, gönül gönüle vererek Malatya’yı istikbale layık mazisine hazırlamaya gayret ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

Kayısıya ve kayısı festivaline verdiği önem için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Malatya Valisi Aydın Baruş ise “Malatya’nın Malatyalılar için değerini ifade eden ve Malatya’nın kültür sanat ve kayısının Malatya için ne kadar önemli olduğunu her zaman söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Malatyalıları, gençlerimizi bir arada görmek bizleri çok mutlu ediyor. Gençlerimizin yüzünün güldüğünü görmek Türkiye adına bizlere umut veriyor. Yaklaşık 1,5 yıldır bir salgın musibetiyle uğraşıyoruz. 1,5 yıldır gençlerimiz bir araya gelemediler. Gençlerimiz bu dönemde birçok sınava girdi. Artık önlerinde pandemi sınavını da yenmek var. Gençlerimiz eğer aşılarını yaptırırsa bu sınavı da geçecek ve önümüzdeki günlerimizde güzel geçecek. Kayısının Malatya için önemini bilmeyen yok. Bu seneki kayısı hasadımızın tüm üreticilerimiz için tüm tüccarımız için tüm esnafımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah üreticimiz, tüccarımız ve esnafımız kazanır Malatya’nın bereketine bereket katılır” ifadelerinde bulundu.

Yapılan konuşmaların ardından 150 kayısı üreticisinin katıldığı ‘En iyi Yaş Kayısı’ yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından konser alanını dolduran on binlerce Malatyalı yapılan havai fişek gösterilerini ilgi ile izlediler.

Kayısı Festivali on binlerce Malatyalının katıldığı, Kutsi ve Zara’nın birbirinden güzel eserleriyle sona erdi. Konser sonrası Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Valisi Aydın Baruş, sanatçılar Kutsi ve Zara’ya Malatya kayısısı ve Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.