Başkan Gürkan'dan Kurban Bayramı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vatandaşların huzurlu ve güven içerisinde bir bayram geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bayram nedeniyle yola çıkacak tüm vatandaşların trafik kurallarına uymalarını istedi. Malatya halkının refahı ve mutluluğu için geceligündüzlü çalıştıklarını vurgulayan Gürkan, “Bayramlar, dayanışma, yardımlaşma, paylaşma ve birlikte yaşama kültürümüzün güçlenmesine katkılar sağlayan ilahi ve özel günlerdir. Bayramlar, hep birlikte huzurunu yaşadığımız, kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz çok değerli ve özel zamanlardır.

Ancak son iki yıldır, insanlık olarak içinden geçtiğimiz zorlu salgın süreci, hayatımızda birçok değişikliğe yol açtı. Geçtiğimiz yıl özellikle bayramlarda alışık olduğumuz ziyaretleri gerçekleştiremedik, akraba, eş dost ile sarılıp hasret gideremedik. Ülkemiz genelinde aşılama noktasında elde edilen başarıyla birlikte normale dönüş için adım atılmış olsa da yeni bir salgın dalgası daha yaşamamak için biz yine de tedbiri elden bırakmayalım. Maske ve sosyal mesafeye mümkün olduğunca dikkat edelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ailelerimiz olmak üzere hemşehrilerimin Kurban Bayramını tebrik ediyor, ülkemize, milletimize, İslam âlemine ve insanlığa, sağlık, huzur ve selamet getirmesini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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