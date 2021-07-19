Başkan Güder’den Kurban Bayramı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder’den Kurban Bayramı mesajı

İHA

Başkan Güder’den Kurban Bayramı mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Yüce Allah, yüreğimizden sadakati, teslimiyeti ve muhabbeti eksik etmesin" ifadelerini kullandı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yayımladığı mesa ile Karban Bayramı'nı kutladı. Başkan Güder, mesajında millet olarak bir kez daha Kurban Bayramı’na ulaşmanın bereketini, huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirleterek, "Bayramlarımız kuşkusuz kendi içinde çok özel ve derin anlamlar barındırır. Bayramlar; insani değerlerin canlandığı, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, toplumsal hayatımıza sevgi ve saygının hakim olduğu müstesna günlerdir. Bayramlar; umutsuzluğun karşısında sete dönüşür, karamsarlığın üstüne örtü olur, hasımlığı ve husumeti ortadan bütünüyle kaldırır. Bayramlar; birlik ve beraberlik için bir köprü, yardımlaşma ve dayanışma için bir vesile, kaynaşmak ve kucaklaşmak için de, kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Bu bağlamda Kurban Bayramı ise, Allah’a manevi açıdan yaklaşmanın ve ruhen yakınlaşmanın en eşsiz yollarından birisidir. Sosyal dayanışmanın zirveye çıktığı Kurban Bayramları, aziz milletimizin inanç köklerinin ne kadar sağlam olduğunun da bir nevi ispatı gibidir. Şüphesiz her ibadetimiz Allah içindir, Allah’ın rızasını kazanmak içindir. Oruç ibadeti nefislerimiz için nasıl ki bir terbiye yöntemiyse, Kurban ibadeti de, bizler için teslimiyet ve sadakat dersidir. Bu öyle bir ders ki, bizlere sırf Allah rızası için nefislerimizden geçmeyi ve nefeslerimizden feragat etmeyi öğretir. İşte bunun adı Allah’a hakkıyla kul olabilmek ve bir diğer ifadeyle O’na yaklaşabilmektir. Kaldı ki, Kurban kelimesinin anlamı da, işte bu yüzden yakınlaşmak şeklindedir. Kurban, İbrahim Peygamber’den bizlere sadakat, İsmail Peygamber’den teslimiyet mirasıdır. Allah’a hamdolsun ki; bu kutsi mirasa asırlardır hissedarlık ediyor ve muhabbetini de gönlümüzde yeşertip duruyoruz. Kurban Bayramı’nı böylesine güzel manevi heyecanlarla karşılarken, hükümetimizin ve yerel yönetimlerimizin başarılı çalışmaları sayesinde, milletimizin her yeni bayrama biraz daha mutlu girdiğini görmenin sevinci içindeyiz. Güzel ilçemizi yaşam kalitesinin her geçen gün arttığı, her alanda öncü ve örnek bir ilçe haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Bugüne kadar Battalgazi için önem arz eden birçok projeyi hayata geçirdik. İnşallah Kurban Bayramı’ndan sonra çalışmalarımız daha da yoğunlaşacak. Bizleri bir Kurban Bayramına daha kavuşturan Rabbimize hamd ediyorum. Bu duygular içinde mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Bu güzel bayramın başta Battalgazili vatandaşlarımız olmak üzere İslam âlemine ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gürkan'dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan'dan Kurban Bayramı mesajı
Yeni Malatyaspor’da ikinci etap kamp çalışması tamamlandı Sarı siyahlılar hazırlık maçında Gaziantep’i farklı yendi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da ikinci etap kamp çalışması ...
Bir kişiyi silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Bir kişiyi silahla yaraladı ardından intihara ...
Tabancayla arkadaşını yaraladıktan sonra intihara kalkışan şüpheliyi polis ikna etti
YEREL HABERLER Tabancayla arkadaşını yaraladıktan sonra intihara ...
Milletvekili Tüfenkci’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci’den Kurban Bayramı mesajı
Doğanşehir’de tütün yangınları korkuttu
YEREL HABERLER Doğanşehir’de tütün yangınları korkuttu
Milletvekili Kahtalı’dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı’dan Kurban Bayramı mesajı
Kayısı festivali, Kutsi ve Zara konseriyle sona erdi
YEREL HABERLER Kayısı festivali, Kutsi ve Zara konseriyle sona erdi
Kayısı festivalinde kortej yürüyüşüne yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kayısı festivalinde kortej yürüyüşüne yoğun ilgi
Yeni Malatyaspor, Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme ...
Başkan Çınar, canlı hayvan pazarında inceleme yaptı Çınar: “Canlı hayvan pazarında ciddi bir hareketlilik bekliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, canlı hayvan pazarında inceleme ...
Başkan Güder’den mevsimlik işçilere bayram ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Güder’den mevsimlik işçilere bayram ziyareti
Yeni Malatyaspor, Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Stevie Mallan ile 2 yıllık sözleşme ...
Bayramda da aşılama devam edecek
YEREL HABERLER Bayramda da aşılama devam edecek
Kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Bin 700 metre yükseklikteki mağara evler ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Bin 700 metre yükseklikteki mağara evler ilgi odağı ...
Malatya'da otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da otomobil ile çapa motoru çarpıştı: 2 ...
Kayısı yüklü çapa motoru ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayısı yüklü çapa motoru ile otomobil çarpıştı: 2 ...
Tüfenkci'den büyüme vurgusu
YEREL HABERLER Tüfenkci'den büyüme vurgusu
Malatya Kayısı Festivali'nde, 1'inci Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışı yapıldı
YEREL HABERLER Malatya Kayısı Festivali'nde, 1'inci Ulusal ...
‘En iyi yaş kayısı’ yarışması yapıldı
YEREL HABERLER ‘En iyi yaş kayısı’ yarışması yapıldı
Gürkan, canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Gürkan, canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu
Yeşilyurt’ta bayram hazırlıkları tamamlandı, 44 noktada kurban satış ve kesim işlemleri yapılacak
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta bayram hazırlıkları tamamlandı, 44 ...
Kayısı Festivali 1.Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışı yapıldı
YEREL HABERLER Kayısı Festivali 1.Ulusal Arslantepe Bisiklet Yarışı ...