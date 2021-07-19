Fendoğlu’ndan, Kurban Bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, bayram mesajında, bu mübarek günlerin rahmet ve bereketinde buluşma temennisinde bulundu.

Fendoğlu, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Fendoğlu, “Millet olarak, bir Kurban Bayramını daha idrak etmekte, bu mübarek günlerin rahmet ve bereketinde buluşmaktayız. Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bu mübarek Kurban Bayramı'nda kâinatın oluşturucusu ve âlemlerin Rabb'i, bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Malatyalı hemşerilerimin, vatanımızın her köşesindeki aziz vatandaşlarımızın, şehit annelerimizin ve babalarımızın, ailelerinin ve Türkİslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tüm içtenliğimle tebrik ediyor, nice bayramlara ulaşmayı Cenabı Allah’tan diliyorum. Kayısı tadında mutluluklar dilerim” ifadelerine yer verdi.

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