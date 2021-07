Kurban eti tüketiminde dikkat

Diyetisyen Dilara Yıldız, yeni kesilmiş hayvan etinin sert olduğundan sindirim problemleri yaşanmasına neden olduğun ifade ederek, vatandaşlara Kurban Bayramında doğru beslenme konusunda bilgi verdi.

Malatya’da bir klinikte diyetisyenlik yapan Dilara Yıldız, kurban etlerinin saklanması, et tüketim miktarı ve sağlıklı tüketim konusunda önerilerde bulundu. Diyetisyen Dilara Yıldız, kurban etini kesiminden hemen sonra tüketmek yerine buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra tüketmenin daha doğru olacağını ifade ederek, "Taze etin sindirimi hem normal ete göre, hem de diğer besinlere göre daha zor olduğundan, midebarsak rahatsızlığınız varsa özellikle kurban bayramında beslenmenize dikkat etmenizde yarar var. Yeni kesilmiş hayvan eti sert olduğundan, sindirim problemleri yaşamanıza neden olabilir. Bu nedenle eti kesildikten sonra hemen tüketmek yerine buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra tüketmeniz çok daha doğru olacaktır” diye konuştu.

Kırmızı etin doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin yüksek olduğunu ve aşırı tüketimin kalp damar sağlığına zararlı olduğunu vurgulayan Yıldız, “ Kırmızı etin doymuş yağ ve kolesterol içeriğinin yüksek olduğunu ve aşırı tüketiminin sağlığınıza zarar vereceğini, kalpdamar sağlığınızı etkileyeceğini unutmayın. Kesinlikle kızartma, kavurma gibi et tüketimi sağlığınız için son derece zararlıdır. Bunun yerine uygun pişirme yöntemleriyle, örneğin ızgarada ya da haşlama olarak et tüketmeniz çok daha doğru olacaktır. İsterseniz sebzelerle birlikte pişirebilirsiniz bu yöntem de sağlığınız için uygundur, ancak tabi ki porsiyon kontrolüne dikkat edip, ölçüyü kaçırmamalısınız” şeklinde konuştu.

“ Etin yanında bolca sebze tüketin”

Yıldız, sindirimi kolaylaştırmak ve hazımsızlık çekilmemesi adına bol sebze tüketilmesi gerektiğini belirterek, “ Sindirimi kolaylaştırmak adına etin yanında mutlaka salata tüketimine özen gösterin. Salata olmasa bile yeşillikler, domates gibi söğüş olarak sebze tüketimine dikkat edin. Hazımsızlık problemi yaşamak istemiyorsanız bayramda da limonlu su içmeyi veya maden suyu tüketmeyi ihmal etmeyin” ifadelerini kullandı.

“Bol su tüketmeye özen gösterin”

Bol su tüketmeye özen gösterilmesini belirten Yıldız, “Günlük en az 810 bardak su içmelisiniz. Aralarda Türk kahvesi içebilirsiniz. Aşırı çikolata, tatlı tüketimi de sindiriminizi zorlaştıracaktır; ayrıca istenmeyen kilo alımına ve sonrasında da ne yazık ki moralinizin bozulmasına sebep olacaktır. Tatlı ihtiyacınızı mümkünse sütlü tatlı, sade dondurma veya meyvelerden yana kullanın. Öncesinde ise bol su tüketmeye özen gösterin” şeklinde konuştu.

