Kardeşlerin silahlı kavgasında hurdacıda çalışan şahıs yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardeşlerin silahlı kavgasında hurdacıda çalışan şahıs yaralandı

İHA

Kardeşlerin silahlı kavgasında hurdacıda çalışan şahıs yaralandı

Malatya'da bir hurdacıda iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği iş yeri çalışanı yaralandı.
Olay, Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diva Sokak'taki bir hurdacıda Ö.G. ve O.G. adlı iki kardeş arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmada Ö.G. pompalı tüfekle ateş açarken, saçmaların hedefi olan iş yeri çalışanı Z.D. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs kendi imkanlarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderken, olayın şüphelisi kaçtı. Ekipler şüpheli Ö.G.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, O.G. ile yaralı Z.D.'nin Ö.G.'den şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP'li Gören'den bayram mesajı
YEREL HABERLER MHP'li Gören'den bayram mesajı
Uzman çavuşun nikah şahidi komutanı oldu
YEREL HABERLER Uzman çavuşun nikah şahidi komutanı oldu
Yeni Malatyasporlu genç futbolculara milli davet
YEREL HABERLER Yeni Malatyasporlu genç futbolculara milli davet
Kurban Bayramı alışverişinde bunaltan sıcaklık Sıcaktan bunalan vatandaşlar, çeşmelerde serinledi
YEREL HABERLER Kurban Bayramı alışverişinde bunaltan ...
Rektör Kızılay’dan, Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan, Kurban Bayramı mesajı
Başkan Özcan’dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan bayram mesajı
Başkan Güder, kurban bağışında bulundu
YEREL HABERLER Başkan Güder, kurban bağışında bulundu
Malatya Büyükşehir’e iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgesi
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’e iş sağlığı ve güvenliği yönetim ...
Kurban eti tüketiminde dikkat
YEREL HABERLER Kurban eti tüketiminde dikkat
Rektör Karabulut’tan bayram mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan bayram mesajı
Polis ekipleri, şehit ailelerini ve gazileri unutmadılar
YEREL HABERLER Polis ekipleri, şehit ailelerini ve gazileri ...
Fendoğlu’ndan, Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan, Kurban Bayramı mesajı
Hayvan pazarında sıkı pazarlıklar sürüyor
YEREL HABERLER Hayvan pazarında sıkı pazarlıklar sürüyor
Başkan Bülbüloğlu’ndan bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bülbüloğlu’ndan bayram mesajı
Başkan Han’dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Han’dan bayram mesajı
Uygur, Türkiye Şampiyonu olarak döndü
YEREL HABERLER Uygur, Türkiye Şampiyonu olarak döndü
Başkan Güder’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güder’den Kurban Bayramı mesajı
Başkan Gürkan'dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan'dan Kurban Bayramı mesajı
Yeni Malatyaspor’da ikinci etap kamp çalışması tamamlandı Sarı siyahlılar hazırlık maçında Gaziantep’i farklı yendi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da ikinci etap kamp çalışması ...
Bir kişiyi silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Bir kişiyi silahla yaraladı ardından intihara ...
Tabancayla arkadaşını yaraladıktan sonra intihara kalkışan şüpheliyi polis ikna etti
YEREL HABERLER Tabancayla arkadaşını yaraladıktan sonra intihara ...
Milletvekili Tüfenkci’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci’den Kurban Bayramı mesajı
Doğanşehir’de tütün yangınları korkuttu
YEREL HABERLER Doğanşehir’de tütün yangınları korkuttu
Milletvekili Kahtalı’dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı’dan Kurban Bayramı mesajı