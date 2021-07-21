Malatya'da bayramlaşma töreni düzenlendi

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Malatya’da, Kurban Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma töreni yapıldı.

Resmi bayramlaşma töreni Malatya Valiliği’nin koordinesinde, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yapıldı. Hürriyet Parkı BELSOS Tesisleri önünde düzenlenen törende Malatya protokolü ile vatandaşlar düzenlenen programda bir araya gelerek bayramlaştı

Törene Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilli Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkan Vekili Ekrem Dağ, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile resmi kurumların müdürleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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