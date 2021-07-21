Güder: “Battalgazi’mize modern bir okul daha yapılıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder: “Battalgazi’mize modern bir okul daha yapılıyor”

İHA

Güder: “Battalgazi’mize modern bir okul daha yapılıyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 24 Ocak depreminde Battalgazi’deki bazı okulların hasar görmesinin ardından Malatyalı iş adamı Mehmet Ali Aydınlar tarafından ilçeye yaptırılan 24 derslikli Mehmet Ali Aydınlar Malatya Lisesi okul inşaat çalışmalarını inceledi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte 2020 yılının Temmuz ayında protokolü imzalanan ve Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar tarafından Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi’nin ön kısmında yapımına başlanılan 24 derslikli ‘Mehmet Ali Aydınlar Malatya Lisesi’ okul inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Güder, okul inşaatının tamamlanarak hizmete girmesi sonrasında ilçenin modern bir okula daha sahip olacağını kaydetti.
“Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum”
Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ile birlikte yapımı devam eden Mehmet Ali Aydınlar Anadolu Lisesi inşaatını inceleme fırsatı bulduk. Ben özellikle Mehmet Ali Aydınlar’a yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. 24 Ocak depreminden sonra Malatya’mızda özellikle de Battalgazi bölgemizde birkaç okulumuz yıkılmıştı. Onların yerine ilçemize böyle bir okul kazandırıp, öğrencilerimizin istifadesine sunacağız. Bu güzel okulu Battalgazi’ye kazandıran emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
“Battalgazi’mizin okul ihtiyaçları gideriliyor”
Battalgazi’ye güzel bir okul kazandırıldığının altını çizen Başkan Güder, “Battalgazi’miz, yapılan projelerle bölgede yıldızlaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bugün Malatyalı iş adamımız Mehmet Ali Aydınlar’ın bölgemize yaptırdığı okulda incelemeler yaptık. Tabi alt ve üst yapısıyla birçok okula örnek olacak okul inşa ediliyor. Gerek bakanlarımızla gerekse de iş adamlarımızla yaptığımız görüşmeler sonunda bölgemize yeni yatırımlar getirmek için büyük gayretler sarf ediyoruz. Bölgemize yapılacak olan okullarla birlikte Battalgazi’mizin okul ihtiyacı gideriliyor. Battalgazi’mizde gençlik yatırımları kapsamında milyonluk yatırımları kazandırdık. Battalgazi Belediyesi olarak eğitim ve öğretime ayrı bir önem veriyoruz. Battalgazi’miz bir inşaat haline bürünmüş. Battalgazi’miz gerçekten yıldızlaşıyor. Türkiye’nin 2023’e hazırlandığı dönemde bizlerde Battalgazi’mizi 2023’e, 2051’lere, 2070’lere hazırlıyoruz. Daha yaşanabilir bir Battalgazi’yi inşa etmek için mesai kavramı gözetmeden çalışmalarımızı yürütüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yapımı devam eden bu okumuz, Battalgazi’mize hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15 bin mevsimlik işçi bayramı kayısı bahçesinde geçiriyor
YEREL HABERLER 15 bin mevsimlik işçi bayramı kayısı bahçesinde ...
Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede saklanırken yakalandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede ...
Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü devrildi, göçmenler kaza yerinden kaçtı
Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede saklanırken yakalandı
YEREL HABERLER Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede ...
Malatya'da bayramlaşma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Malatya'da bayramlaşma töreni düzenlendi
Yeşilyurt’ta da bayram namazı heyecanı yaşandı Çınar: “Bayram, dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta da bayram namazı heyecanı yaşandı Çınar: ...
Acemi kasaplar hastanelik oldu
YEREL HABERLER Acemi kasaplar hastanelik oldu
Güder, bayram namazını Battalgazililerle birlikte kıldı
YEREL HABERLER Güder, bayram namazını Battalgazililerle birlikte ...
Gürkan, Kıbrıs’ta coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Gürkan, Kıbrıs’ta coşkuyla karşılandı
Malatya'da bayram namazında camiler doldu
YEREL HABERLER Malatya'da bayram namazında camiler doldu
Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
YEREL HABERLER Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma
Malatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyareti
YEREL HABERLER Malatya'da bayram namazı ve şehitlik ziyareti
Menfeze düşen kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Menfeze düşen kediyi itfaiye kurtardı
Kardeşlerin silahlı kavgasında hurdacıda çalışan şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Kardeşlerin silahlı kavgasında hurdacıda çalışan ...
MHP'li Gören'den bayram mesajı
YEREL HABERLER MHP'li Gören'den bayram mesajı
Uzman çavuşun nikah şahidi komutanı oldu
YEREL HABERLER Uzman çavuşun nikah şahidi komutanı oldu
Yeni Malatyasporlu genç futbolculara milli davet
YEREL HABERLER Yeni Malatyasporlu genç futbolculara milli davet
Kurban Bayramı alışverişinde bunaltan sıcaklık Sıcaktan bunalan vatandaşlar, çeşmelerde serinledi
YEREL HABERLER Kurban Bayramı alışverişinde bunaltan ...
Rektör Kızılay’dan, Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan, Kurban Bayramı mesajı
Başkan Özcan’dan bayram mesajı
YEREL HABERLER Başkan Özcan’dan bayram mesajı
Başkan Güder, kurban bağışında bulundu
YEREL HABERLER Başkan Güder, kurban bağışında bulundu
Malatya Büyükşehir’e iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgesi
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’e iş sağlığı ve güvenliği yönetim ...
Kurban eti tüketiminde dikkat
YEREL HABERLER Kurban eti tüketiminde dikkat
Rektör Karabulut’tan bayram mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan bayram mesajı