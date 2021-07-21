Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

Malatya'da bir otomobilin aynı istikamette giden araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, MalatyaSivas karayolunun 21 kilometresinde meydana gelen kazada, B.Y. (44) idaresindeki 44 KC 363 plakalı otomobil ile Sivas istikametinden gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan Ö.Ş. (19) yönetimindeki 02 AT 213 plakalı araç hatalı sollama iddiasıyla çarpıştı. Kazada, araç sürücüler ile birlikte, G.Y. (39), A.E.Y. (3) , M.F.P (19) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan M.F.P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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