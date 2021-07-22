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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi'de 2 mahalleye 2 milyon TL’lik yatırım

İHA

Battalgazi'de 2 mahalleye 2 milyon TL’lik yatırım

Battalgazi Belediyesi, 2021 yılı programı içerisinde yer alan Yarımcahan ve Çolaklı Mahallelerinde toplam 2 milyon 100 bin TL maliyetli 15 kilometrelik sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in “2023 yılına kadar Battalgazi’de girilmedik sokak, yapılmamış yol bırakmama” talimatı kapsamında çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede asfalt çalışmalarında ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.
‘Yol medeniyettir. Yol hayattır’ düsturuyla hareket eden Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı programı içerisinde yer alan Yarımcahan mahallesinde 7 kilometre, Çolaklı Mahallesinde ise 8 kilometre olmak üzere, toplam 2 milyon 100 bin TL maliyetli sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin, iki mahallede toplam 15 kilometrelik sathi kaplama çalışması, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Acun ve Eyüp Sağlam ile birlikte ekiplerin çalışmaları yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürü Rıfat Arıca’dan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Güder, Battalgazi’de 2023 yılına kadar asfaltlanmadık yol bırakmayacaklarına dikkat çekti.
Muhtarlardan Başkan Güder’e hizmet övgüsü
Çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Yarımcahan Mahalle Muhtarı Hasan Erdili, “Battalgazi Belediyemiz gece gündüz çalışıyor. Ara yollarımız, bahçe yollarımız ve ana yollarımız çok dardı. Patikaydı. Toplulaştırma sonucu yollarımız genişledi. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in talimatıyla 2021 yılı programı içine alındı. Yollarımız yapıldı. Allah başkanımızdan razı olsun. Sağ olsun, var olsun. Hizmet görmek isteyen buyursun Battalgazi’ye gelsin. Mahallem adına teşekkür ediyorum” derken, Çolaklı Mahalle Muhtarı Şahin Çolakoğlu ise, “Osman başkanım ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yollar daha önce gerçekten geçilmiyordu. Yazın toz topraktan kışın ise çamurdan geçilmiyordu. Toplulaştırma bu yolların genişletilmesini bakımını yaptı. Akabinde Battalgazi Belediyesi hızlı bir şekilde Çolaklı ve Yarımcahan mahallelerini birbirine bağlayan yolun çalışmasını yaptı. Battalgazi Belediyemiz gerçekten çalışıyor. Başkanıma ve tüm ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.
"Battalgazi Belediyesi hizmete doymuyor”
Battalgazi Belediyesi’nin hizmete doymadığını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise “Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren millete hizmetkar olma yolunda, gece gündüz demeden arkadaşlarımızla çalışmaları sürdüreceğiz dedik ve öylede yapıyoruz. Battalgazi’mizin dört bir yanında çalışmalarımız devam ediyor. Yol hayattır, yol medeniyettir. Yani bir yerde ki yollar gelişmiş ise geniş ise alt yapısı tamamlanmış ise oralarda insanlar rahatlıkla yerleşebiliyorlar. Şuan Eskimalatya bölgesindeyiz. Şuan burada toplulaştırmalar devam ediyor. Biten yerlerin yolları açılıyor ve açılan yollarımızda sathi kaplama çalışmalarının yapılması talimatını ekiplerimize verdik. Özellikle Soğuk Asfalt Üretim ve Serim Tesisimizi faaliyete geçirdikten sonra, Battalgazi’mizde hizmetlerimiz hızlı bir şekilde ilerliyor. Battalgazi Belediyesi hizmete doymuyor. Muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla görüştüğümüzde, Battalgazi belediyesinin çalışmalarından memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Buda bizi sevindiriyor. Biz gücümüzü halkımızın mutluluğundan alıyoruz. Hamd olsun üzerimize düşün sorumluluğu yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. Battalgazi’de her koşulda halkının hizmetinde olan bir belediye var” dedi.

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