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Mustafa Sarıgül: Tarımda alım garantisini getireceğiz

DHA

Mustafa Sarıgül: Tarımda alım garantisini getireceğiz


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin tarım ve hayvancılığa önem vereceğini, mutlaka tarımda alım garantisi getireceklerini söyledi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi temaslarda bulunmak için Malatya'ya geldi. Kentteki bir restoranda partisinin Malatya İl Teşkilatı ile bir araya gelen Mustafa Sarıgül, TDP'nin vicdan, merhamet ve adalet diyen, ötekisi olmayan bir anlayış ile bütün Türkiye'yi kucaklamak isteyen, Atatürk milliyetçiliğini savunan, cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyan, inançlara saygılı, laikliğin yanında olan, üretimi destekleyen, alın teri ve emeğin hakkını veren, evrensel hukuk kurallarına bağlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin en demokratik kitle partisi olduğunu söyledi.
'TDP BÜTÜN SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDECEK'
Bu nedenle Türkiye'de siyasetin dilini değiştirmek istediklerini kaydeden Sarıgül, "Siyasetin yapılış şeklini değiştirmek istiyoruz. Bu mübarek Kurban Bayramı'nda bile bakıyorum farklı siyasi partiler gruplaşmışlar, biri o partililerle bayramlaşıyor, birisi bu partililerle bayramlaşıyor. Bunu ben asla ve asla doğru görmem, biz Türkiye Değişim Partisi olarak milli günlerde, manevi günlerde el ele ve kol kola ve omuz omuza olmak durumundayız. Türkiye Değişim Partisi hudut ve bayrak birliği diyen, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunan, demokrasi içerisinde bütün siyasi partilerle her zaman görüşmelerine devam edecektir" diye konuştu.
'TARIMDA ALIM GARANTİSİNİ GETİRECEĞİZ'
Partisinin tarım ve hayvancılığa önem vereceğini belirten Sarıgül, şunları söyledi:
"Mutlaka tarımda alım garantisini getireceğiz. Görüyorum ki bazı siyasi partiler Türkiye Değişim Partimizin görüşlerini ve düşüncelerini taklit etmeye başladılar. Taklit etmeye başlayınca benim de aklıma rahmetli Erbakan Hoca geldi. Sayın Erbakan Hocamız bazen derdi ki; 'Sizi gidiler sizi.' Şimdi ben de onlara diyorum ki bugüne kadar tarımı konuşmadınız, bugüne kadar tarımdan bahsetmediniz, ama şimdi tarımdan bahsediyorsunuz. 14 sene 15 sene ülkeyi yönettiğiniz anda o günlerde göreviniz vardı tarımdan bahsetmediniz ama parti başkanı olduğunuz zaman tarımdan bahsediyorsunuz, bu size hiç yakışmıyor, hiç de inandırıcı gelmiyor." 
Daha sonra Sarıgül, beraberindeki heyet ile Elazığ'a geçti.DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-07-22 15:08:21

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